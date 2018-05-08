Фото пресс-службы администрации Тулы.
Тульские школьники прошли «Дорогами войны»
В патриотическом квесте приняли участие 528 школьников из 38 тульских Центров образования.
Ученики тульских Центров образования приняли участие в городской краеведческой игре-квесте «Дорогами войны», посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Маршрут квеста пролегал через Рогожинский парк, стадион «Арсенал», проспект Ленина, ЦПКиО им.
Юные туляки прошли по памятным местам родного города. Отвечая на вопросы и выполняя задания, связанные с историей Тулы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ребята пополнили знания о героической обороне Тулы и подвиге, совершенном нашими земляками.
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