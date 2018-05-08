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В Туле началась борьба с борщевиком
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле началась борьба с борщевиком

Обработка территорий ведется специальным раствором, не затрагивающим другие растения.

8 мая в Туле прошли работы по гашению борщевика Сосновского в Привокзальном округе – селе Алешня, поселке Первомайском, деревне Коптево, деревне Старое Петрищево, деревне Рыдомо и селе Медведки.

Для борьбы с сорняком используется раствор, не затрагивающий другие растения. Обработку проводят с момента отрастания побегов до начала цветения.

Жителей территориальных округов информируют о правилах поведения при обнаружении борщевика и выявлению мест распространения опасного растения.

 
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:16 +2
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