В Туле началась борьба с борщевиком

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Обработка территорий ведется специальным раствором, не затрагивающим другие растения.

8 мая в Туле прошли работы по гашению борщевика Сосновского в Привокзальном округе – селе Алешня, поселке Первомайском, деревне Коптево, деревне Старое Петрищево, деревне Рыдомо и селе Медведки.

Для борьбы с сорняком используется раствор, не затрагивающий другие растения. Обработку проводят с момента отрастания побегов до начала цветения.

Жителей территориальных округов информируют о правилах поведения при обнаружении борщевика и выявлению мест распространения опасного растения.