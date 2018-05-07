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Как тулякам принять участие в шествии «Бессмертный полк»
Фото из архива Myslo.

Как тулякам принять участие в шествии «Бессмертный полк»

По традиции, горожане смогут пройти по центру города с портретами своих прадедов, дедов и отцов-героев.

9 Мая по Туле в шестой раз пройдет «Бессмертный полк». Участники шествия начинают свое движение по улицам города после прохождения парадной военной техники и личного состава Вооруженных Сил РФ.

Формирование колонны начнется в 10.00 на ул. Менделеевской (подход со стороны Тульского цирка).

Путь шествия определен по маршруту от дома №4 по улице Менделеевской, мимо Тульского кремля, через площадь Ленина, по проспекту Ленина до памятника Л. Н. Толстому, далее в ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

Во главе колонны традиционно планируется движение военных автомобилей, на которых будут передвигаться ветераны Великой Отечественной войны.

Предусмотрено музыкальное сопровождение общегородского шествия Губернаторским духовым оркестром, который будет передвигаться вместе с колонной. Также по всему маршруту предусмотрено размещение стационарных динамиков, транслирующих песни и стихи военной тематики.

Для создания особой атмосферы во время формирования и движения «Бессмертного полка» объявлен сбор фронтовых песен и стихотворений военных лет, озвученных туляками. Отправить запись можно на почту polk@71region.ru .

Кто может встать в парадную колонну «Бессмертного полка» в Туле

В парадную колонну «Бессмертного полка» может встать каждый, кто 9 мая придет с фотографией/портретом своего героя (родственника) или просто на листе бумаги напишет имя своего солдата (родственника), которые принимали участие в освобождении Родины.

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