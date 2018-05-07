ЧП в доме на ул. Степанова в Туле: здоровью детей ничто не угрожает
Малыши переведены из отделения реанимации в общую палату.
О состоянии выпавших из окна дома на ул. Степанова в Туле детей портал Myslo узнал сегодня у главного врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина Ирины Рублевской.
– На данный момент пострадавшие переведены из отделения реанимации в общую палату. Были определенные опасения, но всё удалось преодолеть, и на данный момент жизни детей ничто не угрожает, – сказала Ирина Рублевская.
Напомним, всего в больнице сейчас находятся трое детей, получившие травмы при падении с высоты. 3 мая в Туле около семи часов вечера два мальчика 4 и 5 лет выпали из окна пятого этажа дома №35 по улице Степанова. Со множественными травмами, в том числе с открытыми переломами, малыши были госпитализированы в реанимационное отделение больницы имени Д. Я. Ваныкина. Еще один случай произошел 29 апреля на ул. Бондаренко, там из окна выпала девочка 2,5 лет. Её здоровью тоже ничто не угрожает.
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