ЧП в доме на ул. Степанова в Туле: здоровью детей ничто не угрожает

О состоянии выпавших из окна дома на ул. Степанова в Туле детей портал Myslo узнал сегодня у главного врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина Ирины Рублевской.

– На данный момент пострадавшие переведены из отделения реанимации в общую палату. Были определенные опасения, но всё удалось преодолеть, и на данный момент жизни детей ничто не угрожает, – сказала Ирина Рублевская.