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ЧП в доме на ул. Степанова в Туле: здоровью детей ничто не угрожает

ЧП в доме на ул. Степанова в Туле: здоровью детей ничто не угрожает

Малыши переведены из отделения реанимации в общую палату.

О состоянии выпавших из окна дома на ул. Степанова в Туле детей портал Myslo узнал сегодня у главного врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина Ирины Рублевской. 

– На данный момент пострадавшие переведены из отделения реанимации в общую палату. Были определенные опасения, но всё удалось преодолеть, и на данный момент жизни детей ничто не угрожает, – сказала Ирина Рублевская.

Напомним, всего в больнице сейчас находятся трое детей, получившие травмы при падении с высоты. 3 мая в Туле около семи часов вечера два мальчика 4 и 5 лет выпали из окна пятого этажа дома №35 по улице Степанова. Со множественными травмами, в том числе с открытыми переломами, малыши были госпитализированы в реанимационное отделение больницы имени Д. Я. Ваныкина. Еще один случай произошел 29 апреля на ул. Бондаренко, там из окна выпала девочка 2,5 лет. Её здоровью тоже ничто не угрожает.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:15 +6
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Тулаулица Степанова
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городская клиническая больница имени Ваныкина

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