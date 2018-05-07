новости
новости
Регистрация
8 мая на ул. Пушкинской в Туле запретят стоянку транспорта
Фото из архива Myslo.

8 мая на ул. Пушкинской в Туле запретят стоянку транспорта

Ограничение будет действовать до 15.00.

8 мая в театре драмы областной столицы пройдет торжественное собрание, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим с 0.00 до 15.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на участке от улицы Ф. Энгельса до проспекта Ленина по улице Пушкинской.

 

Сюжет: День Победы-2018
В День Победы туляки закружатся в вальсе
Жизнь Тулы и области
В День Победы туляки закружатся в вальсе
сегодня, в 15:06, 28 433 1
Ко Дню Победы ветераны России и Прибалтики получат по 10 тысяч рублей
Мир
Ко Дню Победы ветераны России и Прибалтики получат по 10 тысяч рублей
сегодня, в 14:07, 28 404 1
В Туле проходит акция «Часовые Победы»
Жизнь Тулы и области
В Туле проходит акция «Часовые Победы»
сегодня, в 14:04, 1 729 1
Воспоминания тульского ветерана войны: «Победу во Франции отмечали два месяца»
Люди / Знай наших!
Воспоминания тульского ветерана войны: «Победу во Франции отмечали два месяца»
сегодня, в 10:36, 1 490 5
Все новости сюжета
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:56 0
Другие статьи по темам
Событие
Ограничение стоянки и остановки транспорта
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Специалисты ремонтируют мост через улицу Рязанскую в Туле
Специалисты ремонтируют мост через улицу Рязанскую в Туле
Где 8 мая в Туле отключат воду
Где 8 мая в Туле отключат воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.