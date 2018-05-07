8 мая на ул. Пушкинской в Туле запретят стоянку транспорта

Фото из архива Myslo.

8 мая в театре драмы областной столицы пройдет торжественное собрание, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим с 0.00 до 15.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на участке от улицы Ф. Энгельса до проспекта Ленина по улице Пушкинской.