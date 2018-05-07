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Где 8 мая в Туле отключат воду
Фото 490.ru.

Где 8 мая в Туле отключат воду

Публикуем список адресов.

8 мая специалисты АО «Тулагорводоканал» будут вести плановые ремонтные работы на ул. Гоголевской, 84. С 10.00 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:

  • ул. Гоголевская, 61, 63, 65, 69, 69-в, 71, 73, 74, 76, 80, 82, 84, 86-а, 92;
  • ул. Демонстрации, 20-б, 22, 24, 24-а, 24-в, 26-а;
  • ул. Бундурина, 34, 34-а, 36;
  • ул. С.Перовской, 1, 4, 9-а, 9-б;
  • ул. Лейтейзина, 16, 18;
  • ул. Пушкинская, 55, 58-а. 

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:40 0
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