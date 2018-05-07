Где 8 мая в Туле отключат воду

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8 мая специалисты АО «Тулагорводоканал» будут вести плановые ремонтные работы на ул. Гоголевской, 84. С 10.00 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:

ул. Гоголевская, 61, 63, 65, 69, 69-в, 71, 73, 74, 76, 80, 82, 84, 86-а, 92;

ул. Демонстрации, 20-б, 22, 24, 24-а, 24-в, 26-а;

ул. Бундурина, 34, 34-а, 36;

ул. С.Перовской, 1, 4, 9-а, 9-б;

ул. Лейтейзина, 16, 18;

ул. Пушкинская, 55, 58-а.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.