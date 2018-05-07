Специалисты ремонтируют мост через улицу Рязанскую в Туле

Фото из архива MySlo

Накануне мы сообщали о плачевном состоянии дороги на мосту через улицу Рязанскую, на въезде в областной центр – асфальт там протёрся настолько, что обнажилась армирующая металлическая сетка.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тулы, специалисты управления транспорта провели обследование территории на аварийном участке.

Уже проводятся работы по ремонту проезжей части, во вторник, 8 мая, дорожники приступят к восстановлению покрытия на тротуарах.