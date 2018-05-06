Администрация Тулы помогла жителям одного из дворов избавиться от цепочек на парковке

Оказать содействие в этом вопросе попросили сами жители.

Жители дома №17 по ул. Пузакова обратились в администрацию Тулы с просьбой помочь демонтировать столбики и цепочки во дворе.

Ранее их установили отдельные жители этого же дома для организации автомобильной парковки. Однако мнения у соседей на такие работы не спросили – отсутствует протокол общего собрания собственников, которым зафиксировано согласие жителей.

В пресс-службе администрации Тулы сообщили, что в пятницу металлические столбики были демонтированы.