новости
новости
Регистрация
Администрация Тулы помогла жителям одного из дворов избавиться от цепочек на парковке

Администрация Тулы помогла жителям одного из дворов избавиться от цепочек на парковке

Оказать содействие в этом вопросе попросили сами жители.

Жители дома №17 по ул. Пузакова обратились в администрацию Тулы с просьбой помочь демонтировать столбики и цепочки во дворе.
 
Ранее их установили отдельные жители этого же дома для организации автомобильной парковки. Однако мнения у соседей на такие работы не спросили – отсутствует протокол общего собрания собственников, которым зафиксировано согласие жителей.
 
 
В пресс-службе администрации Тулы сообщили, что в пятницу металлические столбики были демонтированы. 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:56 +4
Другие статьи по темам
Событие
парковка во дворе
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Заявки на сервисе «Тула – без ям!» теперь будут выполняться в течение месяца
Заявки на сервисе «Тула – без ям!» теперь будут выполняться в течение месяца
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы
В Туле прошла генеральная репетиция парада Победы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.