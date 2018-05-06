Мост через ул. Рязанскую на въезде в Тулу зияет дырами

Дорожный объект требует срочного ремонта, иначе движение по нему может оказаться небезопасным.

В первую очередь срочного ремонта требует пешеходная зона. Она через каждый метр покрыта сквозными дырами шириной более полуметра. От попадания в них защищает только ржавая металлическая решетка.

Фото, наглядно демонстрирующие состояние дорожного объекта в редакцию портала Myslo прислали читатели:

Но и дорожное полотно оставляет желать лучшего. Асфальт протерся до металлической сетки.