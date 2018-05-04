В Чернском районе под завалами заброшенного дома погиб 12-летний мальчик: подробности

фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области и регионального СУ СК РФ.

В связи с трагедией работа по выявлению подобных бесхозных участков активизирована как в Чернском районе, так и в целом по Тульской области.

Трагедия в селе Ержино Чернского района Тульской области произошла вечером 3 мая. В тот день два брата 12 и 17 лет отправились на соседний участок, где находились остатки стен полуразрушенного частного дома. Им было поручено отобрать пригодные кирпичи. Предполагалось, что впоследствии они будут использованы на своем участке.

Самые крепкие кирпичи находились в полуразрушенной стене дома. Возможно, чтобы удобнее было отколоть их, братья решили подкопать одну из стен. Подкопанная 1,5-метровая стена оказалась неустойчива и рухнула, придавив 12-летнего парня.

От полученных повреждений ребенок скончался по пути в больницу.

По данному факту следственными органами незамедлительно была организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Контроль за расследованием ведет прокуратура.

Как удалось выяснить Myslo, погибший ребенок воспитывался в многодетной семье, он был самым младшим. Мать ранее, воспитывая старших детей, состояла на учете из-за злоупотребления алкоголем. Сейчас один из них уже устроился на работу, двое продолжают профессиональное обучение. На данный момент 48-летняя мать с учета снята, она воспитывает детей одна, поскольку их отец умер. Семья является малоимущей.

В администрации Чернского района сообщили, что участок, на котором располагался полуразрушенный частный дом, является бесхозным.

В связи с трагедией работа по выявлению подобных участков активизирована как в самом районе, так и в целом по области.

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова: