Житель Новомосковска стрелял по машинам со своего балкона

Мировым судьей судебного участка №32 Новомосковского судебного района рассмотрено четыре дела об административном правонарушении о привлечении местного жителя к административной ответственности по ст. 7.17 КоАП РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

Установлено, что вечером 8 марта 2018 года мужчина с балкона своей квартиры из устройства для стрельбы металлическими пулями (само устройство найдено не было) умышленно повредил четыре машины, припаркованные около дома. У автомобилей остались сквозные отверстия в стеклах и вмятины на металлических частях.

В суде мужчина свою вину не отрицал и раскаялся. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей за каждый факт умышленного повреждения чужого имущества, т.е. в итоге он выплатит 1200 рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.