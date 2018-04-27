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Где тулякам получить георгиевскую ленточку
Фото из архива Myslo.

Где тулякам получить георгиевскую ленточку

Публикуем список адресов, по которым пройдет Всероссийская патриотическая акция.

Администрация Тулы совместно с волонтерским корпусом проведут раздачу георгиевских ленточек для туляков и гостей города. На улицах областной столицы раздадут 14 000 георгиевских лент.

Пересечение ул. Первомайской и пр-та Ленина:

2 и 6 мая - 12.00.

Остановка пл. Ленина (ул. Советская, 47):

1,2 и 6 мая - 13.00;

5 мая - 18.00.

Пересечение Красноармейского пр-та и ул. Советской (Красноармейский пр-т, 2):

2 и 5 мая - 12.00;

4 мая - 18.00.

Пересечение ул. Октябрьской и ул. Луначарского (ул. Октябрьская, 14):

5 мая - 18.00.

Пересечение ул. Пролетарской и ул. Епифанской (ТРЦ РИО):

1 мая - 13.00.

Пр. Ленина, 84 (ост. «Политехнический университет»):

4 мая - 13.10.

Пересечение пр. Ленина и ул. Н. Руднева (ост. «Педагогический университет»):

3 мая - 12.40.

Пересечение ул. Октябрьской и ул. М. Горького (ул. Октябрьская, 77):

2 и 7 мая - 12.00;

4 мая - 18.00.

ЦПКиО им. П. П. Белоусова (центральный вход, вход со стороны памятника В. В. Вересаеву):

1 мая - 13.00.

Пересечение Красноармейского пр-та и ул. Ф. Смирнова:

5 мая - 12.00.

Ул. Металлургов, 62-а (ТЦ «Демидовский»):

4 мая - 18.00.

Ул. Вильямся, 26-а (ост. «Областная больница»):

5 мая - 18.00.

Пос. Ленинский, ул. Ленина (Киноконцертный зал «Орион»):

1 мая - 13.00.

Пос. Плеханово, ул. Заводская (перед зданием ДК):

1 мая - 13.00.

Пос. Барсуки (остановка):

1 мая - 13.00.

Пос. Шатск, ул. Садовая (перед зданием ДК):

6 мая - 13.00.

Пос. Иншинский (ТЦ «Доломит»):

6 мая - 14.00.

Пос. Рассвет, 35 (магазин):

6 мая - 14.00.

Пос. Рождественский, ул. Федорова (площадь перед школой):

1 мая - 14.00.

Также ленту можно получить у кассиров в каждом магазине СПАР. Через кассы магазинов сети будет распространено 50 тысяч лент в Туле,
Новомосковске и других областных городах. В среднем, по 1000 лент
раздадут в каждом супермаркете. Акция стартует 1 мая.

В СПАР отметили, что акция носит некоммерческий характер. Продажа лент на территории супермаркетов не допускается. Если вы стали свидетелем взимания платы за георгиевскую ленту вблизи магазинов СПАР, сообщите о данном факте на горячую линию тульской сети по телефону 8(800)770-78-02 или пришлите сообщение с указанием адреса в корпоративный мессенджер WhatsApp/Viber на номер 8(962)272-24-49.

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