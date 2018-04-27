Четвертая Аллея Доброты появится на набережной Упы

12 мая приглашаем всех желающих сажать деревья вместе с главой администрации Тулы Евгением Авиловым, редакцией «Слобода» и Myslo и тульскими блогерами.

Три года назад читатели «Слободы» и пользователи портала Myslo.ru Виктор Зайцев (ник Розарио Агро) и Андрей Архипов (ник Бюргер) предложили организовать встречу редакции с читателями, пользователями портала и посадить деревья.

- Что мы, хуже Белоусова?! Для начала посадим 30-40 деревьев, а там, глядишь, и другие люди подтянутся, еще посадят. И станет это хорошей традицией, - говорили они.

И оказались правы. Сажать деревья в родном городе, на улицах и скверах, парках, в своих дворах стало доброй традицией. Вместе с вами, дорогие наши читатели и пользователи, мы посадили уже три Аллеи Доброты

– Это очень хороший пример участия туляков в благоустройстве города. И хороша идея – в каждом районе сажать деревья. Но еще важно, чтобы потом за посадкой ухаживали, не бросали ее, – сказал после посадки елочек Евгений Васильевич Авилов.

Кстати, в прошлом году глава администрации сажал деревья вместе с нами. И даже больше! Со своим однополчанином, с кем служил когда-то давно, с Андреем Архиповым, автором идеи Аллей Доброты! Вот, оказывается, какие бывают на Аллее Доброты добрые встречи!

Вы спрашиваете – будем ли в этом году сажать деревья? Конечно, да! Совместно с администрацией города подобрали место – набережная Упы.

А если точнее, то свободное пространство между мостами на противоположной стороне Тульского оружейного завода (если идти по тротуару от криволученского моста, то сразу после баскетбольной площадки до высоковольтной линии).

В этом месте мы с вами, а также Евгений Авилов, сотрудники администрации и блогеры-активисты посадим липы. Саженцы уже заказаны в питомнике «Садовый лабиринт» и будут доставлены на набережную в день посадки – в субботу, 12 мая.

Собираемся к 10.00. Приглашаем всех желающих – работы хватит всем: помочь в установке деревьев, их подкормке и непосредственно посадке, привязке и поливе. Уточним, что деревья уже большие, 4 метра в высоту и 10-15 см толщиной ствола.