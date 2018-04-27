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Как в Туле устраняют коммунальную аварию на ул. Братьев Жабровых: фото и видео
Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Как в Туле устраняют коммунальную аварию на ул. Братьев Жабровых: фото и видео

Закончить ремонт обещают до 19.00.

Напомним, на пересечении улиц Вересаева и Братьев Жабровых произошел порыв обратного теплопровода диаметром 630 мм. Аварийными бригадами АО «Тулатеплосеть» была приостановлена подача горячей воды и работа котельной на улице Фрунзе.

Рабочие провели обследование места аварии. Сейчас аварийный участок огорожен, на место коммунальной аварии доставлена труба диаметром 630 мм и длиной 7 метров. Аварийные бригады проводят ремонтные работы.

В результате аварии в зону отключения горячего водоснабжения попало 209 многоквартирных домов, девять детских садов и семь школ. Отметим, что образовательные организации продолжают работать в штатном режиме, учебный процесс не нарушен.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области рассказали, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

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Как устраняют коммунальную аварию в Туле, Фото: 1
Как устраняют коммунальную аварию в Туле, Фото: 2
Как устраняют коммунальную аварию в Туле, Фото: 3
Как устраняют коммунальную аварию в Туле, Фото: 4
Как устраняют коммунальную аварию в Туле, Фото: 5
Как устраняют коммунальную аварию в Туле, Фото: 6
Как устраняют коммунальную аварию в Туле, Фото: 7
Как устраняют коммунальную аварию в Туле, Фото: 8
Как устраняют коммунальную аварию в Туле, Фото: 9
Как устраняют коммунальную аварию в Туле, Фото: 10
Как устраняют коммунальную аварию в Туле, Фото: 11
Как устраняют коммунальную аварию в Туле, Фото: 12
Как устраняют коммунальную аварию в Туле, Фото: 13
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:55 +3
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