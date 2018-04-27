Как в Туле устраняют коммунальную аварию на ул. Братьев Жабровых: фото и видео
Закончить ремонт обещают до 19.00.
Напомним, на пересечении улиц Вересаева и Братьев Жабровых произошел порыв обратного теплопровода диаметром 630 мм. Аварийными бригадами АО «Тулатеплосеть» была приостановлена подача горячей воды и работа котельной на улице Фрунзе.
Рабочие провели обследование места аварии. Сейчас аварийный участок огорожен, на место коммунальной аварии доставлена труба диаметром 630 мм и длиной 7 метров. Аварийные бригады проводят ремонтные работы.
В результате аварии в зону отключения горячего водоснабжения попало 209 многоквартирных домов, девять детских садов и семь школ. Отметим, что образовательные организации продолжают работать в штатном режиме, учебный процесс не нарушен.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области рассказали, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.