В Тульской области полностью восстановлено электроснабжение

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Из-за сильного ветра в регионе более 6000 жителей оставались без электричества.

Ранее Myslo писал о том, что из-за штормового ветра в нескольких районах Тульской области было нарушено электроснабжение. Без света оставались более 6000 жителей региона в Туле, Заокском, Суворовском, Щекинском, Кимовском, Киреевском, Богородицком, Белевском, Одоевском районах.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области рассказали, что 22 апреля по состоянию на 20.40 электричество было полностью восстановлено.

В районе отключения от МЧС России работали оперативные группы пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.