«Арсенал»: Дзюба, деньги, три гола

Фото Алексея Пирязева.

«Арсенал» не смог удержать преимущество в битве с питерским «Зенитом» и всё же провел один из лучших матчей в своей истории.

На этой игре собралась рекордная для нынешнего сезона аудитория — более 17 тысяч зрителей.

Столько разговоров было вокруг участия и неучастия Дзюбы, что, наверное, очень многие, включая болельщиков «Зенита», почувствовали бы себя обманутыми, если бы Артем вдруг не вышел на поле. Хотя, вспоминая матч первого круга, «Арсенал» был прошлой осенью в схожей ситуации. Тогда блистал в атаке Джорджевич, но, несмотря на такую же прописанную в его контракте сумму отступных в пользу «Зенита», даже намеков не было на то, что кто-то готов эти миллионы оплатить. «Арсенал» без Джорджевича в Санкт-Петербурге выиграл, а Дзюба, кстати, не забил своей будущей команде, хотя моменты имел.

Дзюба и Джорджевич — это не совсем две разные истории, а, скорее, показатель того, как Божович умеет решать кадровые вопросы. Если было бы принято решение о неучастии Дзюбы, скорее всего, он нашел бы какие-то другие тактические ходы, чтобы создать проблемы «Зениту». Наверное, счастье команда искала бы в первую очередь в крепкой обороне и быстрых контратаках. Но Дзюба — вышел.

О том, что «Арсенал» очень серьезно готовился к этой игре, говорит хотя бы тот факт, что на протяжении всего матча тульская команда практически отказалась от прямой подачи мяча с углового, предпочитая либо сразу, либо на третьего пас в глубину поля, и уже оттуда навес в штрафную. «Они нас превосходили в росте», — пояснит после игры Божович. Но если где-то убыло, где-то обязательно прибудет. «Арсенал» ушел от борьбы в воздухе, зато оправдалась ставка на быстрые атаки и сверхмотированного форварда, цеплявшегося за каждый мяч, посланный в его сторону.

А вот для Манчини, по-видимому, было важнее скорее поддержать имидж топ-тренера. Ведь один непригодившийся — Шатов — уже очки этой весной у питерской команды отобрал. Другой, Дзюба, также с высокой степенью вероятности, это мог сделать, и надо было чем-то отвечать. Тут как нельзя кстати накануне поездки в Тулу решающий мяч «Динамо» забил свой воспитанник, семнадцатилетний защитник Скроботов. «Хоть что-то полезное я сделал», — скажет с иронией после того матча итальянский специалист. Эйфория от этого забитого мяча оказалась так высока, что синьор Манчини в Туле бросил юношу в бой с первых минут. Прекрасно понимая, что тот же Дзюба будет рвать и метать и что на своем поле «Арсенал» создает проблемы в атаке всем соперникам, а значит, обороне будет очень непросто.

Манчини хватило двадцати минут, чтобы осознать свою ошибку, срочно выпустив вместо школьника Скроботова опытного Смольникова. По всей видимости, определенная досада по поводу своего решения у тренера «Зенита» сидела долго. На послематчевой пресс-конференции он мужественно выдержал вопрос о Шатове и Дзюбе, заметив, что один забитый мяч не может его заставить изменить мнение об игроке. А вот на вопрос о Скроботове взорвался, и переводчик даже не успевал донести его слова до журналистов, синьор Манчини перебивал все новыми и новыми тезисами. Вкратце они сводились к тому, что мы все не видим дальше своего носа. А на самом деле должны радоваться, что в России появился молодой футболист, способный в будущем стать игроком национальной сборной. Замена же его была исключительно для того, чтобы поменять игровую модель.

Вообще, когда тренер уже на 23-й минуте меняет игровую модель перестановками в обороне, это говорит скорее не о перспективах в сборной того или иного футболиста или наших ожиданиях, а о просчетах в изучении соперника. Если бы не ляп тульской обороны, позволивший на исходе первого тайма сравнять счет прямым ударом с углового, неизвестно, как бы всё для «Зенита» закончилось. Ведь, по сути, никаких других серьезных угроз воротам Левашова, кроме навесов с угловой отметки Паредеса, атака питерцев не организовала.

Да, может, конкретно Артем Дзюба в чем-то Манчини не убеждает, но это ведь и дополнительная мотивация для Заболотного, играющего сейчас на его позиции. Дзюба заряженностью на борьбу и участием во всех тульских голах стал главной персоной этого матча. А чем запомнился дзюбовский визави в атаке питерской команды? Разве что строчкой в стартовом протоколе — оказывается, он тоже принимал участие в игре. За «Тосно» у Заболотного угрожать тульским вопросам удавалось ловчее.

«Арсенал» провел один из самых ярких матчей в своей истории. И, пожалуй, главным сюрпризом стало то, что хозяева поля все девяносто минут искали счастье в атаке.

Команды примерно поровну владели мячом, нанесли примерно одинаковое количество ударов по воротам, в том числе в створ. Разве что по количеству нарушений «Арсенал» своего соперника далеко оставил позади. Так что во многом игра стала эпохальной. Это уже не 0:4 в первом в истории домашнем матче «Арсенала» в Премьер-лиге и не 0:5 в прошлом чемпионате.

Да, «Арсенал» всё равно пропустил много — целых три мяча. Но много ли команд в этом сезоне, которые сумели столько же питерской команде забить, да еще и сожалеть, что половину голевых моментов не реализовали.

Безусловным лидером «Арсенала» в этой игре был Артем Дзюба. Первую голевую атаку, уже на третьей минуте, начал он — отыграв мяч на разбежавшегося Горбатенко. А тот сотворил маленький шедевр, закрутив мяч внешней стороной стопы в нижний гол ворот «Зенита». Лодыгин пытался дотянуться, но мяч «сухим листом» его руки обогнул. Настоящее бразильское чудо.

Дзюба поучаствовал и в питерском голе, сбив с толку Левашова. Вратарь понадеялся, что его партнер по команде выбьет мяч головой, Дзюба посчитал, что сыграет Левашов, а в итоге 1:1. Но почти тут же состоялся гол в раздевалку — также при участии Дзюбы, с которым боролись сразу два защитника, и от головы одного из них мяч отскочил к Ткачеву, да еще прямо на ударную левую ногу. Сразу после того, как «Арсенал» опять вышел вперед, судья отправил команды отдыхать.

Рвение Дзюбы в начале второго тайма едва не привело к преимуществу в два мяча, но чуть сплоховал Кангва, а скорее даже выручил Лодыгин, успевший подставиться под мяч, пущенный в его ворота с нескольких метров.

Всё перевернуло удаление за две желтые карточки Горбатенко. Хотя обе команды, кажется, не сразу даже осознали, что численный перевес теперь у зенитовцев. Хозяева поля еще успели провести атаку, выведя на заключительный удар Чаушича, у которого в этом сезоне какие-то свои отношения со штангами и перекладинами. Вот и в этот раз — Лодыгин не допрыгнул, но состояться голу помешал каркас ворот.

Два подряд забитых мяча Кузяевым казались высшей несправедливостью — «Арсенал» никак не заслуживал поражения. Но футбольные боги не оставили хозяев поля без внимания, отблагодарив всех за самоотдачу. Сунзу, потерявший в эпизоде с третьим пропущенным голом Кузяева, сделал заброс в штрафную на Дзюбу. Тот поборолся за мяч, Чаушич дальним ударом передал очередной привет тульской перекладине, но на отскоке первым был, конечно же, тот, от кого больше всех ждали гола.

Счастье стадиона в этот момент невозможно описать. Оно было абсолютным.

Что еще удивительнее, «Арсенал» в меньшинстве еще имел возможность уйти победителем. Впритирку с финальным свистком момент себе создал Кангва, но вновь выручил Лодыгин, в броске отразивший мяч после его удара метров с двенадцати.

слова тренера

Миодраг Божович:

– Игроки — молодцы. Проигрывая, забили гол и создали два-три момента, чтобы победить. Очень здорово провели этот матч Кангва, Чаушич, Горбатенко, Ткачев, Александров. Наши крайние защитники здорово подключались. А когда есть хорошее движение, есть хорошая игра. В России мало у кого еще такая зрительская поддержка, как у нас. Думаю, люди, которые пришли на стадион, ушли довольные. Для нас это главное.

статистика

«Арсенал» — «Зенит» — 3:3 (2:1)

22 апреля. Центральный стадион, 17 650 зрителей. Судьи Владимир Москалев (Воронеж), Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея).

Голы: Горбатенко (3, 1:0), Паредес (36, 1:1), Ткачев (45, 2:1), Кузяев (82, 2:2), Кузяев (84, 2:3), Дзюба (89, 3:3).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Хагуш, 57), Сунзу, Беляев, Альварес, Александров (Шевченко, 90+), Чаушич, Горбатенко, Ткачев (Берхамов, 85), Кангва, Дзюба.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Скроботов (Смольников, 23), Краневиттер (Ригони, 59), Паредес, Ерохин, Полоз (Кузяев, 66), Дриусси, Заболотный.

Предупреждения: Горбатенко (23), Дриусси (27), Ткачев (45+), Александров (82).

Удаление: Горбатенко (77).

Удары (в створ): 13 (8, 2 — перекладина) — 9 (3). Угловые: 8 — 6. Голевые моменты: 7 — 5.