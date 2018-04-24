Тула – самый популярный город ЦФО для отдыха на 9 Мая

Тула возглавляет этот рейтинг.

По данным сервиса, туристы потратят на проживание в Туле в майские праздники около двух тысяч рублей в сутки на семью.

В первую пятерку городов ЦФО также вошли Воронеж, Кострома, Калуга и Рязань.

Рейтинг составлен по результатам запросов и броней гостиниц и апартаментов для проживания в майский праздничный выходной. В рейтинг не включали Москву и Московскую область.