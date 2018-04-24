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Тула – самый популярный город ЦФО для отдыха на 9 Мая
Фото из архива Myslo.

Тула – самый популярный город ЦФО для отдыха на 9 Мая

Туристы потратят на проживание в оружейной столице в майские праздники около двух тысяч рублей в сутки на семью.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные города ЦФО для отдыха на праздник 9 Мая у туристов с детьми. 
 
Рейтинг составлен по результатам запросов и броней гостиниц и апартаментов для проживания в майский праздничный выходной. В рейтинг не включали Москву и Московскую область.
 
Тула возглавляет этот рейтинг.
 
По данным сервиса, туристы потратят на проживание в Туле в майские праздники около двух тысяч рублей в сутки на семью.
 
В первую пятерку городов ЦФО также вошли Воронеж, Кострома, Калуга и Рязань.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:14 −1
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