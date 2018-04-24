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Музей-усадьба «Ясная Поляна» переходит на летний режим работы

Музей-усадьба «Ясная Поляна» переходит на летний режим работы

С 29 апреля по 28 октября в выходные и праздничные дни экскурсионные группы отправляются с 9.30 до 16.30.

29 и 30 апреля, 1 и 2 мая музей работает с 9.00 до 18.00, посещение мемориальных зданий в «Ясной Поляне» возможно только в составе экскурсионной группы. Экскурсии проводятся с 9.30 до 16.30.

3 мая мемориальные здания закрыты для посещения, экскурсии не проводятся. Об этом сообщается на официальном сайте музея-усадьбы.

В выходные и праздничные дни в связи с повышенным спросом продажа билетов на экскурсии может быть завершена до установленного срока. В связи с этим одиночных посетителей, планирующих посетить мемориальные здания, просят приезжать в музей в первой половине дня.

В преддверии майских праздников музей-усадьба «Ясная Поляна» переходит на летний график работы.

С 29 апреля по 28 октября в выходные и праздничные дни экскурсионные группы отправляются с 9.30 до 16.30. На территории заповедника можно будет находиться с 9.00 до 21.00 (вход в заповедник будет осуществляться до 20.00).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:43 +1
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