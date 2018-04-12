Тульские спасатели МЧС рассказали о правилах работы переправы через затопленный мост

Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

11 апреля пользователь Ольга написала в «Народный журналист» блог о работе переправы в Никольском. Сотрудники ГУ МЧС прислали свой ответ.

«Переправа в населенном пункте Никольское Щекинского района осуществляется с 5 апреля 2018 года. Для переправы задействованы гусеничный плавающий транспортер ПТС-М Тульского спасательного центра и трактор. С целью рационального использования горюче-смазочных материалов с помощью транспортера осуществляется переправа групп людей и автотехники (с 8.00 до 20.00).



Всего с начала работы ПТС переправлено 922 человека и 11 единиц техники. Единичных пассажиров перевозит трактор К-700, осуществляющий дежурство от администрации муниципального образования на указанном мосту (по факту обращений).



11 апреля в районе 16.00 на переправу прибыл один человек и требовал переправить его на ПТС-М. Старший расчета сообщил, что переправа осуществляется согласно утвержденному регламенту (см. выше).



Одновременно сообщаем, что за время работы переправы, в том числе и за предыдущие годы, жалоб от населения на своевременность и качество работы переправы силами ПТС-М и К-700 не поступало».