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Тульские спасатели МЧС рассказали о правилах работы переправы через затопленный мост
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

Тульские спасатели МЧС рассказали о правилах работы переправы через затопленный мост

ГУ МЧС прокомментировали блог пользователя Myslo.

11 апреля пользователь Ольга написала в «Народный журналист» блог о работе переправы в Никольском. Сотрудники ГУ МЧС прислали свой ответ.

«Переправа в населенном пункте Никольское Щекинского района осуществляется с 5 апреля 2018 года. Для переправы задействованы гусеничный плавающий транспортер ПТС-М Тульского спасательного центра и трактор. С целью рационального использования горюче-смазочных материалов с помощью транспортера осуществляется переправа групп людей и автотехники (с 8.00 до 20.00).

Всего с начала работы ПТС переправлено 922 человека и 11 единиц техники. Единичных пассажиров перевозит трактор К-700, осуществляющий дежурство от администрации муниципального образования на указанном мосту (по факту обращений).

11 апреля в районе 16.00 на переправу прибыл один человек и требовал переправить его на ПТС-М. Старший расчета сообщил, что переправа осуществляется согласно утвержденному регламенту (см. выше).

Одновременно сообщаем, что за время работы переправы, в том числе и за предыдущие годы, жалоб от населения на своевременность и качество работы переправы силами ПТС-М и К-700 не поступало».

сегодня, в 13:30 +3
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