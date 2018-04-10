9 мая на площади Победы в Туле пройдет выставка военной техники

Фото из архива Myslo.

А за неделю до Дня Победы на улицах города раздадут 14 000 георгиевских лент.

Подготовка к празднованию Дня Победы в Туле началась еще в марте с обследования памятников и обелисков, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны. До 30 апреля все они будут приведены в надлежащее состояние.

Накануне Дня Победы улицы города украсят тематические рекламные щиты, светоформаты, светодиодные консоли «Звезда Героя».

На ротонде в Центральном и Комсомольском парках, у памятника Льву Толстому пройдут концертные программы муниципальных и музыкальных коллективов.

Традиционно в городе пройдут патриотические акции «Вахта памяти», «Память наших сердец», «Письма Победы», «Кино Победы». За неделю до проведения праздничных мероприятий в городе состоится Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская лента» — на улицах Тулы добровольцы раздадут более 14 000 георгиевских лент.

9 мая после возложения цветов и гирлянд к Вечному огню на площади Победы пройдет выставка современной военной техники. Она продлится с 10.00 до 19.00.

В 10.00 на площади Ленина состоится военный парад.

Для ветеранов Великой Отечественной войны и представителей ветеранских организаций будут установлены 4 трибуны на 800 мест.

Участников парада доставят на главную площадь города от зданий территориальных управлений администрации Тулы. По всему маршруту движения Бессмертного полка из городских динамиков будут звучать песни военных лет.

В Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова будут работать интерактивные площадки: «Передовая», «Тыл», «Стрелковый тир» и др. На «Передовой» каждые полтора часа зрители увидят эпизоды боевых действий времен Великой Отечественной войны. На главной сцене тульские творческие коллективы устроят праздничный концерт, который завершится выступлением пилотажной группы из 6 самолетов. Также в парке пройдет выставка военных и ретроавтомобилей.

На площади Ленина будет организован кинотеатр под открытым небом.

В 18.55 на площади Победы, в Центральном парке и на площади Ленина организуют прямую трансляцию Всероссийской Минуты молчания. После этого на главной площади города пройдет праздничный концерт тульских творческих коллективов, а также звезд российской эстрады.

В 20.00 со стороны Пролетарского моста на набережной Упы выступит губернаторский духовой оркестр.

Кульминацией празднования Дня Победы станет праздничный салют на площади Ленина и набережной Упы, также будет организован высотный фейерверк и музыкальное пиротехническое шоу.