новости
новости
Регистрация
В Туле пройдут соревнования по плаванию в категории «Мастерс»
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдут соревнования по плаванию в категории «Мастерс»

Для участия в турнире приглашаются все желающие.

14 апреля в 10.00 в бассейне МАУ «Спортивные объекты» в пос. Ленинский пройдет открытое первенство Тулы по плаванию в категории «Мастерс» (25 лет и старше).

Зарегистрироваться для участия в турнире можно по почте Semenovanm@cityadm.tula.ru, по телефонам 30−14−12, 8 (910)-701−05−01 или в день соревнований с 8.30 до 9.30.

Соревнования проводит администрация Тулы, Управление физической культуры и спорта и ТОО Клуб мастеров плавания «Арсенал».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:55 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
мастера плаванияМастерспервенство по плаванию

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

9 мая на площади Победы в Туле пройдет выставка военной техники
9 мая на площади Победы в Туле пройдет выставка военной техники
Тулячка борется за миллион рублей в шоу телеканала «Пятница!»
Тулячка борется за миллион рублей в шоу телеканала «Пятница!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.