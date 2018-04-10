В Туле пройдут соревнования по плаванию в категории «Мастерс»

Фото из архива Myslo.

Для участия в турнире приглашаются все желающие.

14 апреля в 10.00 в бассейне МАУ «Спортивные объекты» в пос. Ленинский пройдет открытое первенство Тулы по плаванию в категории «Мастерс» (25 лет и старше).

Зарегистрироваться для участия в турнире можно по почте Semenovanm@cityadm.tula.ru, по телефонам 30−14−12, 8 (910)-701−05−01 или в день соревнований с 8.30 до 9.30.

Соревнования проводит администрация Тулы, Управление физической культуры и спорта и ТОО Клуб мастеров плавания «Арсенал».