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Юные туляки посетили тренировку «Арсенала»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Юные туляки посетили тренировку «Арсенала»

Ребята смогли пообщаться и сфотографироваться с кумирами.

9 апреля тренировку тульского «Арсенала» посетили дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Юные туляки вместе с родителями пришли на тренировочную базу любимой команды. Ребятам устроили экскурсию: гости побывали в раздевалках, тренажерном зале и зале для теоретических занятий. А в клубной столовой маленьких болельщиков ждало угощение — чаепитие с тортом и конфетами.

После тренировки «Арсенала» дети и взрослые смогли пообщаться с футболистами, сфотографироваться с ними и взять автографы.

Оружейники подарили юным тулякам красно-желтые шарфы и другую клубную атрибутику и пригласили на ближайший домашний матч 22 апреля с «Зенитом».

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:14 +3
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