Юные туляки посетили тренировку «Арсенала»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Ребята смогли пообщаться и сфотографироваться с кумирами.

9 апреля тренировку тульского «Арсенала» посетили дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Юные туляки вместе с родителями пришли на тренировочную базу любимой команды. Ребятам устроили экскурсию: гости побывали в раздевалках, тренажерном зале и зале для теоретических занятий. А в клубной столовой маленьких болельщиков ждало угощение — чаепитие с тортом и конфетами.

После тренировки «Арсенала» дети и взрослые смогли пообщаться с футболистами, сфотографироваться с ними и взять автографы.

Оружейники подарили юным тулякам красно-желтые шарфы и другую клубную атрибутику и пригласили на ближайший домашний матч 22 апреля с «Зенитом».