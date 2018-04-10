Фото пресс-службы «Арсенала».
Юные туляки посетили тренировку «Арсенала»
Ребята смогли пообщаться и сфотографироваться с кумирами.
9 апреля тренировку тульского «Арсенала» посетили дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.
Юные туляки вместе с родителями пришли на тренировочную базу любимой команды. Ребятам устроили экскурсию: гости побывали в раздевалках, тренажерном зале и зале для теоретических занятий. А в клубной столовой маленьких болельщиков ждало угощение — чаепитие с тортом и конфетами.
После тренировки «Арсенала» дети и взрослые смогли пообщаться с футболистами, сфотографироваться с ними и взять автографы.
Оружейники подарили юным тулякам красно-желтые шарфы и другую клубную атрибутику и пригласили на ближайший домашний матч 22 апреля с «Зенитом».
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