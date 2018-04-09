В Туле уровень воды в Упе поднялся почти на пять метров

Фото Алексея Пирязева.

С 4 по 9 апреля уровень воды в реке Упа увеличился с 80 см до 495 см. Подтоплено три моста — в н. п. Нижние Присады, Берники, Федоровка, участок дороги под Зареченским мостом, часть набережной со стороны Пролетарского округа.

В пресс-службе администрации города отметили, что из-за паводка нарушений в жизнедеятельности не выявлено, подтоплений жилых домов не ожидается.

В Нижних Присадах организована переправа. Городские спасатели проводят постоянный мониторинг и замеры уровня воды рек Упы, Воронки, Тулицы. Ситуация с паводком находится на личном контроле главы администрации Тулы Евгения Авилова.