новости
новости
Регистрация
В Туле стартовал проект «Мама – предприниматель»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле стартовал проект «Мама – предприниматель»

30 женщин в течение пяти дней пройдут обучение в региональном бизнес-инкубаторе.

9 апреля в региональном бизнес-инкубаторе состоялось открытие федерального образовательного проекта по поддержке предпринимательства «Мама – предприниматель».

Директор Тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства» Анастасия Иващенко отметила, что в Тульской области проект реализуется в третий раз.

Образовательная программа формирует у женщин необходимые знания и компетенции для организации собственного бизнеса.

По словам Иващенко, недавний опрос показал, что 98% женщин положительно относятся к перспективе создания бизнеса. Зачастую решение начать свое собственное дело принимают мамы, находящиеся в декретном отпуске. Они создают семейные компании.

Первый раз образовательный проект «Мама – предприниматель» проводился в Туле в октябре 2016 года. Победителями стали две тулячки, которым был предоставлен грант в размере 100 тысяч рублей на открытие и развитие своего дела.

В этом году в проекте принимают участие 30 женщин, которые в течение пяти дней пройдут обучение в региональном бизнес-инкубаторе, получат необходимые знания в сфере предпринимательства.

Заместитель председателя областного комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Екатерина Солтанова подчеркнула, что основные цели этого проекта – развитие социальной сферы, рост доли малого бизнеса и снижение уровня безработицы.

Поддержку получат не только победители – комитет окажет помощь всем участницам в доработке бизнес-проектов и будет сопровождать их до непосредственной реализации бизнес-идеи.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:53 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
бизнес-инкубаторпроект Мама-предприниматель

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульской хрущевке рухнули порожки: Жители чудом не переломали ноги
В тульской хрущевке рухнули порожки: Жители чудом не переломали ноги
В Туле уровень воды в Упе поднялся почти на пять метров
В Туле уровень воды в Упе поднялся почти на пять метров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.