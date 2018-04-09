В Туле стартовал проект «Мама – предприниматель»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

9 апреля в региональном бизнес-инкубаторе состоялось открытие федерального образовательного проекта по поддержке предпринимательства «Мама – предприниматель».

Директор Тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства» Анастасия Иващенко отметила, что в Тульской области проект реализуется в третий раз.

Образовательная программа формирует у женщин необходимые знания и компетенции для организации собственного бизнеса.

По словам Иващенко, недавний опрос показал, что 98% женщин положительно относятся к перспективе создания бизнеса. Зачастую решение начать свое собственное дело принимают мамы, находящиеся в декретном отпуске. Они создают семейные компании.

Первый раз образовательный проект «Мама – предприниматель» проводился в Туле в октябре 2016 года. Победителями стали две тулячки, которым был предоставлен грант в размере 100 тысяч рублей на открытие и развитие своего дела.

В этом году в проекте принимают участие 30 женщин, которые в течение пяти дней пройдут обучение в региональном бизнес-инкубаторе, получат необходимые знания в сфере предпринимательства.

Заместитель председателя областного комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Екатерина Солтанова подчеркнула, что основные цели этого проекта – развитие социальной сферы, рост доли малого бизнеса и снижение уровня безработицы.

Поддержку получат не только победители – комитет окажет помощь всем участницам в доработке бизнес-проектов и будет сопровождать их до непосредственной реализации бизнес-идеи.