В Туле за сутки Упа поднялась на 75 см

Фото из архива Myslo.

В администрации города отмечают, что подтоплений жилых домов не выявлено.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов сегодня, 8 апреля, обследовал ситуацию на реках совместно с руководителем Московско-Окского БВУ Игорем Зайцевым. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участие в мероприятии приняли первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ» Николай Безруков.

С 7 на 8 апреля Упа поднялась на 75 см, по состоянию на сегодня подтоплений жилых домов не выявлено.

Городские спасатели проводят постоянный мониторинг и замеры уровня воды рек Упы, Воронки, Тулицы. Регулярно совершаются осмотры при помощи плавсредств территорий приусадебных участков по ул. Нижней Упской, Криволученской, Дрейера.

Ситуация с паводком находится на личном контроле главы администрации Тулы Евгения Авилова.