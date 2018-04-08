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В Туле за сутки Упа поднялась на 75 см
Фото из архива Myslo.

В Туле за сутки Упа поднялась на 75 см

В администрации города отмечают, что подтоплений жилых домов не выявлено.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов сегодня, 8 апреля, обследовал ситуацию на реках совместно с руководителем Московско-Окского БВУ Игорем Зайцевым. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участие в мероприятии приняли первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ» Николай Безруков. 

С 7 на 8 апреля Упа поднялась на 75 см, по состоянию на сегодня подтоплений жилых домов не выявлено. 

Городские спасатели проводят постоянный мониторинг и замеры уровня воды рек Упы, Воронки, Тулицы. Регулярно совершаются осмотры при помощи плавсредств территорий приусадебных участков по ул. Нижней Упской, Криволученской, Дрейера. 

Ситуация с паводком находится на личном контроле главы администрации Тулы Евгения Авилова. 

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