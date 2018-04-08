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Какую зарплату получают главврачи в тульских больницах?

Какую зарплату получают главврачи в тульских больницах?

Опубликованы данные о среднемесячной зарплате главврачей в 2017 году.

На сайте Министерства здравоохранения Тульской области опубликованы сведения о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров за 2017 год. Полная информация здесь.

тульские больницы

ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет»:

главный врач — 78631,92 руб.,

главный бухгалтер — 65539,81 руб.

ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»:

главный врач — 121575,44 руб.,

главный бухгалтер — 101276,94 руб.

ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»:

главный врач — 74661,09 руб.,

главный бухгалтер — 65770,38 руб.

ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы»:

главный врач — 76223,5 руб.,

главный бухгалтер — 68356,82 руб.

ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы»:

главный врач — 93836,68 руб.,

главный бухгалтер — 86666,6 руб.

ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы»:

главный врач — 68151,22 руб.,

главный бухгалтер — 66836,73 руб.

ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы»:

главный врач — 101182,02 руб.,

главный бухгалтер — 76880,34 руб.

ГУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы»:

врио главного врача — 82852,24 руб.,

главный бухгалтер — 54590,81 руб.

ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»:

главный врач — 84548,7 руб.,

главный бухгалтер — 74177,07 руб.

ГУЗ «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы»:

и.о. главного врача (5 мес.) — 74960,63 руб.,

главный бухгалтер — 71359,91 руб.

ГУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы»:

главный врач — 71371,12 руб.,

главный бухгалтер — 62996,23 руб.

ГУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы»:

главный врач — 160302,5 руб.,

главный бухгалтер — 126577,5 руб.

ГУЗ «Ленинская районная больница»:

главный врач — 71420,26 руб.,

главный бухгалтер — 76818,26 руб.

ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы имени В.С. Гумилевской»:

главный врач — 87364,68 руб.,

главный бухгалтер — 82085,37 руб.

ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я.Ваныкина»:

главный врач — 146558 руб.,

главный бухгалтер — 94025 руб.

ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»:

главный врач — 130750,74 руб.,

главный бухгалтер — 91862,56 руб.

ГУЗ «Тульская областная клиническая больница»:

главный врач — 224151,91 руб.,

главный бухгалтер — 151243,33 руб.

ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого»:

главный врач — 110442 руб.,

главный бухгалтер — 57620 руб.

ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева»:

главный врач — 173027,27 руб.,

главный бухгалтер — 131933,33 руб.

ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови»:

главный врач — 107521,78 руб.,

главный бухгалтер — 64152,09 руб.

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»:

главный врач — 200756,77 руб.,

главный бухгалтер — 155702,18 руб.

ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер»:

главный врач — 187035,2 руб.,

главный бухгалтер — 174220,24 руб.

ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер»:

главный врач — 114033,33 руб.,

главный бухгалтер — 88989,42 руб.

ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр»:

главный врач — 99181,75 руб.,

главный бухгалтер — 69135,45 руб.

ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1»:

главный врач — 117440,44 руб.,

главный бухгалтер — 74795,14 руб.

областные больницы

ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени В.Ф. Снегирева»:

главный врач — 146012,13 руб.,

главный бухгалтер — 87664,1 руб.

ГУЗ «Белевская центральная районная больница»:

врио главного врача — 43050,32 руб.,

главный бухгалтер — 66167,44 руб.

ГУЗ «Богородицкая районная больница»:

главный врач — 86641,7 руб.,

главный бухгалтер — 83475 руб.

ГУЗ «Веневская центральная районная больница»:

главный врач — 65984,23 руб.,

главный бухгалтер — 63102,65 руб.

ГУЗ «Донская городская больница № 1»:

главный врач — 95125,36 руб.,

главный бухгалтер — 69642,66 руб.

ГУЗ «Дубенская ценральная районная больница»:

главный врач — 65541,54 руб.,

главный бухгалтер — 46828,58 руб.

ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова»:

главный врач — 123332,92 руб.,

главный бухгалтер — 68989,92 руб.

ГУЗ «Заокская центральная районная больница»:

главный врач — 65847,25 руб.,

главный бухгалтер — 58588,65 руб.

ГУЗ «Кимовская ценральная районная больница»:

главный врач — 95858,33 руб.,

главный бухгалтер — 77541,67 руб.

ГУЗ «Киреевская ценральная районная больница»:

главный врач — 78508 руб.,

главный бухгалтер — 76725 руб.

ГУЗ «Куркинская центральная районная больница»:

главный врач — 55921,88 руб.,

главный бухгалтер — 49799,23 руб.

ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»:

главный врач — 141882,5 руб.,

главный бухгалтер — 76042,44 руб.

ГУЗ «Одоевская ценральная районная больница им. П.П. Белоусова»:

главный врач — 106430 руб.,

главный бухгалтер — 68775 руб.

ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»:

главный врач — 90313,92 руб.,

главный бухгалтер — 68171,81 руб.

ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»:

главный врач — 96252,87 руб.,

главный бухгалтер — 82908,3 руб.

ГУЗ «Тепло-Огаревская ценральная районная больница»:

главный врач — 70533,33 руб.,

главный бухгалтер — 74330 руб.

ГУЗ «Узловская районная больница»:

главный врач — 106803,9 руб.,

главный бухгалтер — 84144,24 руб.

ГУЗ «Щекинская районная больница»:

главный врач — 128846,3 руб.,

главный бухгалтер — 92069,02 руб.

ГУЗ «Ясногорская районная больница»:

главный врач — 75660,69 руб.,

главный бухгалтер — 54841,29 руб.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:06 +1
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