Какую зарплату получают главврачи в тульских больницах?
Опубликованы данные о среднемесячной зарплате главврачей в 2017 году.
На сайте Министерства здравоохранения Тульской области опубликованы сведения о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров за 2017 год. Полная информация здесь.
ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет»:
главный врач — 78631,92 руб.,
главный бухгалтер — 65539,81 руб.
ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»:
главный врач — 121575,44 руб.,
главный бухгалтер — 101276,94 руб.
ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы»:
главный врач — 74661,09 руб.,
главный бухгалтер — 65770,38 руб.
ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы»:
главный врач — 76223,5 руб.,
главный бухгалтер — 68356,82 руб.
ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы»:
главный врач — 93836,68 руб.,
главный бухгалтер — 86666,6 руб.
ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы»:
главный врач — 68151,22 руб.,
главный бухгалтер — 66836,73 руб.
ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы»:
главный врач — 101182,02 руб.,
главный бухгалтер — 76880,34 руб.
ГУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы»:
врио главного врача — 82852,24 руб.,
главный бухгалтер — 54590,81 руб.
ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»:
главный врач — 84548,7 руб.,
главный бухгалтер — 74177,07 руб.
ГУЗ «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы»:
и.о. главного врача (5 мес.) — 74960,63 руб.,
главный бухгалтер — 71359,91 руб.
ГУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы»:
главный врач — 71371,12 руб.,
главный бухгалтер — 62996,23 руб.
ГУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы»:
главный врач — 160302,5 руб.,
главный бухгалтер — 126577,5 руб.
ГУЗ «Ленинская районная больница»:
главный врач — 71420,26 руб.,
главный бухгалтер — 76818,26 руб.
ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы имени В.С. Гумилевской»:
главный врач — 87364,68 руб.,
главный бухгалтер — 82085,37 руб.
ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я.Ваныкина»:
главный врач — 146558 руб.,
главный бухгалтер — 94025 руб.
ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»:
главный врач — 130750,74 руб.,
главный бухгалтер — 91862,56 руб.
ГУЗ «Тульская областная клиническая больница»:
главный врач — 224151,91 руб.,
главный бухгалтер — 151243,33 руб.
ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 им. Л.Н. Толстого»:
главный врач — 110442 руб.,
главный бухгалтер — 57620 руб.
ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева»:
главный врач — 173027,27 руб.,
главный бухгалтер — 131933,33 руб.
ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови»:
главный врач — 107521,78 руб.,
главный бухгалтер — 64152,09 руб.
ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»:
главный врач — 200756,77 руб.,
главный бухгалтер — 155702,18 руб.
ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер»:
главный врач — 187035,2 руб.,
главный бухгалтер — 174220,24 руб.
ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер»:
главный врач — 114033,33 руб.,
главный бухгалтер — 88989,42 руб.
ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр»:
главный врач — 99181,75 руб.,
главный бухгалтер — 69135,45 руб.
ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1»:
главный врач — 117440,44 руб.,
главный бухгалтер — 74795,14 руб.
ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени В.Ф. Снегирева»:
главный врач — 146012,13 руб.,
главный бухгалтер — 87664,1 руб.
ГУЗ «Белевская центральная районная больница»:
врио главного врача — 43050,32 руб.,
главный бухгалтер — 66167,44 руб.
ГУЗ «Богородицкая районная больница»:
главный врач — 86641,7 руб.,
главный бухгалтер — 83475 руб.
ГУЗ «Веневская центральная районная больница»:
главный врач — 65984,23 руб.,
главный бухгалтер — 63102,65 руб.
ГУЗ «Донская городская больница № 1»:
главный врач — 95125,36 руб.,
главный бухгалтер — 69642,66 руб.
ГУЗ «Дубенская ценральная районная больница»:
главный врач — 65541,54 руб.,
главный бухгалтер — 46828,58 руб.
ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова»:
главный врач — 123332,92 руб.,
главный бухгалтер — 68989,92 руб.
ГУЗ «Заокская центральная районная больница»:
главный врач — 65847,25 руб.,
главный бухгалтер — 58588,65 руб.
ГУЗ «Кимовская ценральная районная больница»:
главный врач — 95858,33 руб.,
главный бухгалтер — 77541,67 руб.
ГУЗ «Киреевская ценральная районная больница»:
главный врач — 78508 руб.,
главный бухгалтер — 76725 руб.
ГУЗ «Куркинская центральная районная больница»:
главный врач — 55921,88 руб.,
главный бухгалтер — 49799,23 руб.
ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»:
главный врач — 141882,5 руб.,
главный бухгалтер — 76042,44 руб.
ГУЗ «Одоевская ценральная районная больница им. П.П. Белоусова»:
главный врач — 106430 руб.,
главный бухгалтер — 68775 руб.
ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С.С. Гагарина»:
главный врач — 90313,92 руб.,
главный бухгалтер — 68171,81 руб.
ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»:
главный врач — 96252,87 руб.,
главный бухгалтер — 82908,3 руб.
ГУЗ «Тепло-Огаревская ценральная районная больница»:
главный врач — 70533,33 руб.,
главный бухгалтер — 74330 руб.
ГУЗ «Узловская районная больница»:
главный врач — 106803,9 руб.,
главный бухгалтер — 84144,24 руб.
ГУЗ «Щекинская районная больница»:
главный врач — 128846,3 руб.,
главный бухгалтер — 92069,02 руб.
ГУЗ «Ясногорская районная больница»:
главный врач — 75660,69 руб.,
главный бухгалтер — 54841,29 руб.