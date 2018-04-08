Аналитика: «Арсенал» – первые голы без Дзюбы

Фото Алексея Пирязева.

Чем ближе к финишу, тем все более актуальна для «Арсенала» старая истина про то, что кадры решают все. В игре с «Уфой» вернулся отбывший дисквалификацию Горбатенко, но команда понесла очередную потерю в связи с травмой. На сей раз не было стабильного игрока основного состава Чаушича. Количество травмированных у «Арсенала» скоро, наверное, догонит количество розданных «Зенитом» футболистов по арендам. Но если питерцы такие бреши в составе не замечают, то для «Арсенала каждая кадровая пробоина очень чувствительна.

После матча, отвечая на вопрос о запасных, Божович пояснил: стараемся выпускать опытных игроков. Опытных на скамейке запасных по-прежнему раз-два и обчелся. Тем не менее, одно возвращение Горбатенко оказалось крайне важным для нынешнего «Арсенала». И дело даже не в двух его забитых мячах, хотя и в них тоже, а в том, что появление Горбатенко на поле добавило средней линии той самой мобильности и вариативности, которых так не хватало в игре с «Динамо».

Поединок с «Уфой» вообще был во многом определяющим для сезона в целом. В случае осечки о шестом еврокубковом месте оставалось лишь мечтать. Тем более, и «Рубин» уже вовсю дышит в спину, а впереди большей частью игры с топ-клубами российского чемпионата.

Но «Арсенал» не оступился. И более того — показал, что на нынешнее шестое место команда заслуженно наиграла.

Не вымучила, не воспользовалась своим шансом, а именно наиграла. Чему самое очевидное свидетельство — игра с «Уфой». Впрочем, и с «Динамо» тоже.

Вспомним, как после матча в Москве Божович признавал, что команда жаловалась на усталость. И вообще в том матче «Арсенал» был не похож на себя — уж слишком тяжело двигалась команда, и слишком просто отдала инициативу сопернику. В то время, как с «Уфой», туляки показали отменную физическую подготовку и движение, которого хватило до последних минут. Из чего можно сделать вывод, что в образовавшуюся двухнедельную паузу команду нагружали на весь оставшийся до конца чемпионата период. Имея в виду, что с лидерами — «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА понадобится умение играть в высоком темпе и с постоянной концентрацией все девяносто минут. К «Динамо» же команда не успела восстановиться после нагрузок и выглядела явно не в своей тарелке. Божович, кстати, и сам признавал, что в этой усталости отчасти есть и его вина.

Можно отчасти согласиться с Семаком, что игра прошла в равной борьбе, и «Уфа» имела не меньше шансов для взятия ворот, чем «Арсенал». Точнее, у нее был целый один шанс во втором тайме — когда Левашов не дотянулся до мяча, но успел напугать Игбуна и тот промазал из выгодной ситуации. С другой стороны у тренеров, прошедших школу «Зенита», всегда какой-то свой, особенный взгляд на футбол. Наблюдая матч с трибуны, особо равной игры видно не было.

Чем ближе к финальному свистку, тем «Арсенал» все больше наращивал давление на ворота соперника.

Рано или поздно это должно было сказаться. В этом отношении «Арсенал» показал едва ли не образцовый свой футбол — с минимумом ошибок в обороне и достаточно разнообразной для позиционной атаки игрой.

Может, не так очевидно был заметен Дзюба, но, с другой стороны, его присутствие на поле развязывало руки партнерам по группе атаки. Дзюбу стерегли очень бдительно, особенно на подступах к штрафной. И все равно у него получалось и открываться под передачу, и удачно бороться за мяч, одной своей заряженностью на борьбу он придавал энергетике всей команде.

Ближе к концу матча Артем успевал еще и помогать в обороне, и начинать атаку с центра поля. В общем, независимо от забитых мячей и близости неприятеля, значение Дзюбы сейчас для тульского «Арсенала» огромно. Кстати, даже при такой бдительной опеке, Артем имел пару полумоментов, которые мог превратить в гол, и оба раза во взаимодействии с Кангвой. Но в одном случае мяч после передачи полетел чуть выше чем надо, а в другом у Кангвы не получился сброс на самом пятачке у ворот.

Еще одним показательным моментом в игре стали последние пятнадцать минут. «Арсенал» повел в счете, «Уфа» в подобной ситуации уже один раз проявила героизм, сравняв счет. И теперь резонно было бы сосредоточиться на обороне собственных ворот, отстоять с трудом нажитое. Но «Арсенал» продолжал играть по мере возможностей в атаку. Божович избежал искушения поменять расстановку, добавив игрока в оборонительную линию — например, того же Новосельцева. Напротив, вместо захромавшего Кангвы, ровно на его позицию в атаке, бодро выбежал Александров. А на исходе матча появились Шевченко и опять же Расич, который первый же касанием мог даже порадовать болельщиков голом. В общем, «Арсенал» продолжал играть в свою игру, не подстраиваясь под соперника.

На послематчевой пресс-конференции Божович весьма показательно ответил на вопрос, что это было: не прозвучала команда тренера откатиться к своим воротам или это в принципе отработка командной стратегии не играть на отбой. Он сказал: и то, и другое. А потом добавил, что игра была как на качелях, «Уфа» могла забить, поэтому «Арсеналу», чтобы обезопаситься, надо было самому забить мяч.

Ну и, конечно, о Горбатенко. Не верится, но это первые его мячи в премьер-лиге не только за «Арсенал», но и вообще в карьере профессионального футболиста. Хотя еще по матчам в ФНЛ мы помним, что как раз у Игоря-то хороший поставленный удар, чтобы угрожать воротам соперника с дальних дистанций. Опять же сошлемся на Божовича, который два этих мяча прокомментировал весьма лаконично: забивает тот, кто бьет по воротам.

Для нынешней весны оба гола Горбатенко стали по своему историческими. Ведь это первые голы, забитые без непосредственного участия Дзюбы. Хотя, повторимся, во многом именно то обстоятельство, что Дзюба сам по себе концентрировал на себе повышенное внимание игроков обороны, позволили, например, Горбатенко в самом начале матча сыграть мастерскую «стеночку» с Кангвой. А, получив от него передачу, в движении подработать мяч правой ногой и тут же левой жахнуть мячом над головой Беленова так, что у того не оставалось шансов среагировать на удар.

Второй же гол Горбатенко явно будет претендовать на один из самых красивых мячей в туре, или даже в чемпионате.

Особенно эффектно смотрятся повторы со стороны Северной трибуны, когда видно, что мяч летит без единых шансов для вратаря, в самую девятку. При этом скажем пару слов и о том, что предшествовало удару. Это и подготовительная передача Хагуша на Комбарова, который стоял, казалось бы, в полупозиции, без явной угрозы воротам соперника. Великолепен был и сам комбаровский пас, как в учебнике — под дальнюю ногу, на шаг вперед, идеально вложив мяч на подъем Горбатенко.

С победой над «Уфой» для «Арсенала» все только начинается. Впереди главное испытание этой весны: «Краснодар», только-только совершивший чудо в Санкт-Петербурге, раненый, но не сдающийся «Зенит», вечно бьющийся за выживание «Анжи», ЦСКА, который в любой турнирной ситуации ЦСКА. Ни одну из этих игр к проходным никак не отнести. Непонятна разве что цена заключительной домашней игры с «Локомотивом». Несмотря на все осечки железнодорожников, у них по-прежнему высокие шансы приехать в Тулу уже в ранге чемпионов страны.

Если во всей этой переделке «Арсенал» удержится в первой шестерке, значит, свой дебют в еврокубках он заслужил по праву.

7 апреля. Тула. Центральный стадион, 10250 зрителей.

Судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Арсенал» — «Уфа» — 2:1 (1:1).

Голы: Горбатенко (2) — 1:0, Стоцкий (16) — 1:1, Горбатенко (72) — 2:1.

«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Беляев, Сунзу, Комбаров (Шевченко, 90), Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачёв (Расич 90), Дзюба, Кангва (Александров, 75).

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Никитин, Неделчару, Табидзе, Йокич (Сейдахмет, 80), Салатич (Карп, 89), Пауревич, Стоцкий, Обляков (Игбун, 68), Сысуев.

Предупреждения: Беляев — Сысуев, Салатич, Йокич.