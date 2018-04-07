Фоторепортаж: В Тульской области затопило низководные мосты

Фото Дмитрия Дзюбина.

Большая вода пришла еще в три района Тульской области.

По данным МЧС, сегодня, 7 апреля подтопило еще три низководных моста: в деревне Старое Берковое Дубенского района, в селе Мишнево и городе Чекалине Суворовского района. Нарушено прямое транспортное сообщение с 7 населенными пунктами, с 675 жилыми домами, где проживает 1177 человек.

Угрозы подтопления жилых домов нет. Эвакуация населения из мест постоянного проживания не требуется. Имеются объездные пути.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

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