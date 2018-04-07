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В Новомосковске мужчина ограбил собственную мать

В Новомосковске мужчина ограбил собственную мать

Полицией возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в Новомосковске выясняют все обстоятельства грабежа. По предварительным данным, 44-летний неработающий мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал требовать деньги у своей 81-летней матери. Он избил женщину и забрал принадлежащие ей 1500 рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию. Местонахождение подозреваемого было установлено, он доставлен в отдел полиции для разбирательства.

В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабеж».

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:00 −1
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