В Новомосковске мужчина ограбил собственную мать

Сотрудники полиции в Новомосковске выясняют все обстоятельства грабежа. По предварительным данным, 44-летний неработающий мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал требовать деньги у своей 81-летней матери. Он избил женщину и забрал принадлежащие ей 1500 рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию. Местонахождение подозреваемого было установлено, он доставлен в отдел полиции для разбирательства.

В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабеж».