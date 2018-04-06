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В Тульской области затоплены ещё два низководных моста

В Тульской области затоплены ещё два низководных моста

Из-за половодья более 60 жителей вынуждены делать крюк длиной в 12 километров.

В 18.30 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о подтоплении низководного моста в  поселке Николо-Гастунь Белевского района. Нарушено прямое транспортное сообщение с пятью населенными пунктами, где проживает 61 житель.

Угрозы затопления жилых домов нет, эвакуация населения не требуется. Существует объездная дорога протяженностью 12 км. На месте работает оперативная группа Белевского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области. Вода поднялась над уровнем моста на 30 см.

Аналогичное сообщение поступило из деревни Федоровка Ленинского района Тулы. На подъезде к населённому пункту Упа вышла из берегов и затопила мост. В населенных пунктах работают магазины, в которых имеются необходимые продовольственные товары.

О возникновении подтоплений и сотрудники МЧС просят туляков сообщать в Единую службу спасения по номерам: «01», «112» и «101».

Напомним, ранее стало известно о затоплении моста в Щекинском районе, а в Туле из-за вышедшей из берегов Упы перекрыли Набережную Дрейера.

 

Сюжет: Паводок-2018
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +1
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