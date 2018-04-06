Фото из архива Myslo.
В Туле из-за затопления закрыли Набережную Дрейера
На Набережной Дрейера на участке под Зареченским мостом ограничено движения транспорта из-за подъема уровня воды в Упе.
В связи с подтоплением данного участка автодороги силами спасателей МУ «Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» выставлены бетонные блоки, ограничивающие проезд автомобильного транспорта.
Ограничение движения будет снято после прохождения паводка. Призываем автовладельцев выбирать пути объезда данного участка.
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