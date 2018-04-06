новости
новости
Регистрация
В Туле из-за затопления закрыли Набережную Дрейера
Фото из архива Myslo.

В Туле из-за затопления закрыли Набережную Дрейера

На Набережной Дрейера на участке под Зареченским мостом ограничено движения транспорта из-за подъема уровня воды в Упе.

В связи с подтоплением данного участка автодороги силами спасателей МУ «Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы»  выставлены бетонные блоки, ограничивающие проезд автомобильного транспорта.

Ограничение движения будет снято после прохождения паводка. Призываем автовладельцев выбирать пути объезда данного участка.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:26 0
Другие статьи по темам
Событие
затопление улицыпаводок в Тулеограничение движения
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский рэпер ZAMNOY борется за три миллиона в шоу Басты
Тульский рэпер ZAMNOY борется за три миллиона в шоу Басты
Суд запретил разводить свиней в Белевском психоневрологическом интернате
Суд запретил разводить свиней в Белевском психоневрологическом интернате
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.