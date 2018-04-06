На Новомосковском шоссе «шестёрка» столкнулась с «Соболем» и улетела в кювет
С места аварии была госпитализирована пассажирка легковушки. Спасателям пришлось разрезать кузов машины.
На Новомосковском шоссе, неподалёку от городского кладбища № 1 произошло серьёзное ДТП – водитель отечественной «ВАЗ 2106» выехал на встречную полосу и врезался в грузопассажирский «Соболь».
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по предварительной информации, в результате аварии была госпитализирована пассажирка легковушки. Чтобы извлечь пострадавших, спасателям пришлось разрезать кузов авто.
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