На Новомосковском шоссе «шестёрка» столкнулась с «Соболем» и улетела в кювет

С места аварии была госпитализирована пассажирка легковушки. Спасателям пришлось разрезать кузов машины.

На Новомосковском шоссе, неподалёку от городского кладбища № 1 произошло серьёзное ДТП – водитель отечественной «ВАЗ 2106» выехал на встречную полосу и врезался в грузопассажирский «Соболь».

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по предварительной информации, в результате аварии была госпитализирована пассажирка легковушки. Чтобы извлечь пострадавших, спасателям пришлось разрезать кузов авто.