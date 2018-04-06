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В Киреевском районе подтопило 32 приусадебных участка
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Киреевском районе подтопило 32 приусадебных участка

Причиной послужил подъем уровня воды в реке Шиворонь.

В Тульской области сотрудники МЧС продолжают отслеживать паводковую ситуацию. Сегодня, 6 апреля, в 14.00 в ведомство сообщили о подтоплении 32 приусадебных участка в н.п. Дедилово Киреевского района, с населением 113 жителей.

Причиной послужил подъем уровня воды в реке Шиворонь.

Эвакуация населения из мест постоянного проживания не требуется.
Прямое транспортное сообщение не нарушено.

Для уточнения обстановки и координации действий в район происшествия убыла оперативная группа Киреевского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

Уровень воды выше грунта на 30 см.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

Сюжет: Паводок-2018
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:12 0
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