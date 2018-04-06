В Киреевском районе подтопило 32 приусадебных участка
Причиной послужил подъем уровня воды в реке Шиворонь.
В Тульской области сотрудники МЧС продолжают отслеживать паводковую ситуацию. Сегодня, 6 апреля, в 14.00 в ведомство сообщили о подтоплении 32 приусадебных участка в н.п. Дедилово Киреевского района, с населением 113 жителей.
Причиной послужил подъем уровня воды в реке Шиворонь.
Эвакуация населения из мест постоянного проживания не требуется.
Прямое транспортное сообщение не нарушено.
Для уточнения обстановки и координации действий в район происшествия убыла оперативная группа Киреевского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.
Уровень воды выше грунта на 30 см.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.