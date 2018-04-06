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В Туле в тройном ДТП на улице Кутузова пострадал мужчина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле в тройном ДТП на улице Кутузова пострадал мужчина

Все обстоятельства аварии выясняются.

5 апреля в Туле возле дома 163 на улице Кутузова 31-летний водитель автомобиля «Шакман» врезался в «Фольксваген Транспортер», который, в свою очередь, протаранил «Рено Симбол». Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В результате ДТП пострадал водитель «Фольксвагена», который после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:07 0
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