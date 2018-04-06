В Туле в тройном ДТП на улице Кутузова пострадал мужчина

Фото УГИБДД по Тульской области.

5 апреля в Туле возле дома 163 на улице Кутузова 31-летний водитель автомобиля «Шакман» врезался в «Фольксваген Транспортер», который, в свою очередь, протаранил «Рено Симбол». Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В результате ДТП пострадал водитель «Фольксвагена», который после оказания медицинской помощи был отпущен домой.