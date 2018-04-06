Суд запретил разводить свиней в Белевском психоневрологическом интернате

Белевским районным судом на 30 суток приостановлена деятельность по свиноводству ГУ «Белевский психоневрологический интернат».

6 апреля 2018 года судьей Белевского районного суда Тульской области в открытом судебном заседании рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил), в отношении юридического лица — Государственного учреждения «Белевский психоневрологический интернат».

Судьей установлено, что данное учреждение содержит свиней ненадлежащим образом, а именно:

перегородки клеток свиноводческого помещения покрыты ржавчиной, имеются выбоины в покрытии пола, поверхность скользкая с содержанием влаги, что снижает эффективность воздействия на их поверхность дезинфицирующих веществ и способствует возникновению заболеваний свиней;

навоз складируется непосредственно на землю приусадебного участка, оборудованная площадка для складирования и биотермического обеззараживания отсутствует;

дезинфекционный коврик для дезинфекции обуви при входе в свиноводческое помещение не соответствует требованиям; свиньи не подвергнуты учету и идентификации (не проведено мечение 15 голов поросят).

Указанными действиями юридическое лицо нарушило Закон «О ветеринарии» и Ветеринарные правила содержания свиней.

Представитель юридического лица с претензиями согласился, и указал, что Белевский психоневрологический интернат – учреждение бюджетное, для выполнения предписаний требуется время, но работы по устранению этих нарушений уже начаты.

Суд признал виновным юридическое лицо в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ, и назначил ГУ «Белевский психоневрологический интернат» административное наказание в виде приостановления на срок 30 суток деятельности по свиноводству в части вывода поголовья, убоя свиней и вывоза продукции.

Срок административного запрета деятельности постановлено исчислять с момента фактического приостановления названной деятельности — 2 апреля 2018 года.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на управление Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям.

Постановление суда в законную силу пока не вступило.

По информации Белевского районного суда Тульской области.