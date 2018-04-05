В Тульской области прокуратура требует возбудить уголовное дело против гендиректора ТРЦ

Богородицкая прокуратура направила материалы проверки пожарной безопасности в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Богородицкая межрайонная прокуратура совместно с МЧС провела проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Западный» (Богородицк, Заводской проезд, 2).

В ходе проверки установлено, что электропроводка и электрооборудование помещений ТРЦ находится в состоянии, угрожающем жизни и здоровью граждан, разрешение на ввод в эксплуатацию электрооборудования не имеется,

более того, здание используется без получения разрешения на ввод в эксплуатацию и без проведения государственного строительного надзора.

Установлено, что в ЗАО «ТРЦ «Западный» более 16 арендаторов — предпринимателей и юридических лиц. Два магазина в ТРЦ торгуют товарами для малышей.

Гендиректор ЗАО «ТРЦ «Западный» предоставил в аренду помещения указанного центра, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей в сфере градостроительства, технического регулирования и пожарной безопасности, заключил договоры аренды помещений с предпринимателями и юридическими лицами, оказывающими услуги и осуществляющими продажу товаров, в том числе, для детей в возрасте 6 лет, поставив под угрозу жизнь и здоровье граждан — потребителей данных услуг.

В действиях директора прокуратура усмотрела признаки преступления, предусмотренного п. б ч. 2ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении товаров, работ и услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет.

Материалы проверки направлены в Богородицкий межрайонный отдел следственного комитета для решения вопроса об уголовном преследовании.

Кроме того, поскольку данный торгово-развлекательный центр является объектом с массовым пребыванием людей, прокуратурой района в Богородицкий районный суд направлено исковое заявление с требованиями запретить закрытому акционерному обществу «Торгово- развлекательный центр «Западный» деятельность, связанную с эксплуатацией здания до выполнения мероприятий по получению разрешения на ввод в эксплуатацию и устранению нарушений пожарной безопасности.