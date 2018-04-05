новости
новости
Регистрация
В Тульской области прокуратура требует возбудить уголовное дело против гендиректора ТРЦ

В Тульской области прокуратура требует возбудить уголовное дело против гендиректора ТРЦ

Богородицкая прокуратура направила материалы проверки пожарной безопасности в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, Богородицкая межрайонная прокуратура совместно с МЧС провела проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Западный» (Богородицк, Заводской проезд, 2).

В ходе проверки установлено, что электропроводка и электрооборудование помещений ТРЦ находится в состоянии, угрожающем жизни и здоровью граждан, разрешение на ввод в эксплуатацию электрооборудования не имеется,

более того, здание используется без получения разрешения на ввод в эксплуатацию и без проведения государственного строительного надзора.

Установлено, что в ЗАО «ТРЦ «Западный» более 16 арендаторов — предпринимателей и юридических лиц. Два магазина в ТРЦ торгуют товарами для малышей.

Гендиректор ЗАО «ТРЦ «Западный» предоставил в аренду помещения указанного центра, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей в сфере градостроительства, технического регулирования и пожарной безопасности, заключил договоры аренды помещений с предпринимателями и юридическими лицами, оказывающими услуги и осуществляющими продажу товаров, в том числе, для детей в возрасте 6 лет, поставив под угрозу жизнь и здоровье граждан — потребителей данных услуг.

В действиях директора прокуратура усмотрела признаки преступления, предусмотренного п. б ч. 2ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении товаров, работ и услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет.

Материалы проверки направлены в Богородицкий межрайонный отдел следственного комитета для решения вопроса об уголовном преследовании.

Кроме того, поскольку данный торгово-развлекательный центр является объектом с массовым пребыванием людей, прокуратурой района в Богородицкий районный суд направлено исковое заявление с требованиями запретить закрытому акционерному обществу «Торгово- развлекательный центр «Западный» деятельность, связанную с эксплуатацией здания до выполнения мероприятий по получению разрешения на ввод в эксплуатацию и устранению нарушений пожарной безопасности.

Сюжет: Масштабная проверка ТЦ в Туле
«Запасный выход»: Сообщи о нарушениях пожарной безопасности!
Жизнь Тулы и области
«Запасный выход»: Сообщи о нарушениях пожарной безопасности!
сегодня, в 11:24, 29 472 4
Прокуратура потребовала устранить нарушения пожарной безопасности тульском ГКЗ и ТЮЗе
Жизнь Тулы и области
Прокуратура потребовала устранить нарушения пожарной безопасности тульском ГКЗ и ТЮЗе
вчера, в 14:54, 23 1746 3
Какие нарушения правил пожарной безопасности нашли в ТЦ «Тройка»
Жизнь Тулы и области
Какие нарушения правил пожарной безопасности нашли в ТЦ «Тройка»
2 апреля, в 20:27, 56 6379 4
В Туле прокуратура требует закрыть кинотеатры в «Макси», «Октябре» и «Гостином дворе»
Жизнь Тулы и области
В Туле прокуратура требует закрыть кинотеатры в «Макси», «Октябре» и «Гостином дворе»
2 апреля, в 15:06, 109 16377 2
Все новости сюжета
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:14 +3
Другие статьи по темам
Событие
прокуратураМЧСТРЦуголовное делогенеральный директор
Место
Тульская областьБогородицкий район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как тулякам выбрать правильный кулич и пасху
Как тулякам выбрать правильный кулич и пасху
В Новомосковске дорожники брезгуют спускаться на землю: видео
В Новомосковске дорожники брезгуют спускаться на землю: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.