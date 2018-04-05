Как тулякам выбрать правильный кулич и пасху

На Пасху традиционно готовят или покупают куличи, творожные пасхи и крашенные яйца.

Пасхальный кулич

Пасхальный кулич можно приготовить самим, а можно купить готовый. Перед покупкой кулича не забудьте изучить его состав. Идеально, если в списке значится сливочное масло, хуже — маргарин, растительный жир.

Кроме того, в составе хорошего кулича будет мука высшего сорта, яйцо (или яичный порошок, меланж), дрожжи или разрыхлитель, сахар и натуральные ароматизаторы — ванилин или ром. Из списка также можно узнать, какую начинку использовал производитель — изюм, орешки или цукаты.

Творожная пасха

Творожная пасха традиционно изготавливается из таких продуктов, как творог, сливочное масло, сметана.

Чтобы обезопасить себя от покупки фальсифицированного или испорченного продукта при выборе молочных продуктов следует обращать внимание на информацию, вынесенную на этикетку, где указаны состав продукции, условия хранения и срок годности.

Яйца

Яйца в зависимости от сроков хранения классифицируются по следующим видам:

диетические (яйца, срок хранения не превышает 7 суток);

столовые (яйца, срок хранения которых при температуре от 0 °C до 20 °C — не более 25 суток, и яйца, которые хранились при температуре от -2°C до 0 °C — не более 90 суток).

Скорлупа яиц должна быть чистой, без пятен крови и помета, без повреждений. Каждое яйцо маркируют. На диетических яйцах указывают: вид яиц, категорию и дату сортировки (число и месяц); на столовых — только вид яиц и категорию.

Вид яиц при маркировке обозначают так: диетические — Д, столовые — С. Категорию яиц обозначают: высшая — В, отборная — О, первая — 1, вторая — 2, третья — 3.

В местах продажи яиц по просьбе покупателя проводится проверка их качества на овоскопе.

Чтобы не омрачить праздник, придерживайтесь следующих советов:

любые сомнения в качестве пищевых продуктов следует решать в пользу отказа от их употребления;

соблюдение правил личной гигиены перед приемом и приготовлением пищи позволит снизить риск возникновения пищевой токсикоинфекции;

хранить продукты следует в холодильнике, не допуская близкого соседства сырья и готовой к употреблению пищи, не приобретать продукты неизвестного происхождения в местах несанкционированной торговли;

вся продукция должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность пищевых продуктов;

соблюдайте сроки годности пищевых продуктов.

Пасхе предшествует Великий пост. И если вы поститесь, входите в привычный пищевой рацион постепенно, не допускайте переедания.