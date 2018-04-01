Из-за весеннего паводка в Тульской области может затопить 20 мостов

Фото из архива Myslo.

Лед на реках региона пришел в движение.

По данным «Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» большинство рек вступили в фазу зимней межени.

В период весеннего паводка 2018 года прогнозируется затопление (подтопление) до 76 жилых домов частного сектора с населением 148 человек в 2 муниципальных образованиях Тульской области:

Тула, д. Нижние Присады;

с. Дедилово Киреевского района.

Под угрозой затопления оказались также 20 низководных мостов в Белевском, Дубенском, Кимовском, Куркинском, Одоевском, Плавском, Суворовском и Щекинском районах, Туле и Ефремове.

Из-за этого может нарушиться транспортное сообщение с 55 населенными пунктами.

С началом прохождения паводка будет организована работа межведомственного оперативного штаба на базе ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области».

Для проведения аварийно-спасательных работ в зонах подтопления (затопления) будут работать 6322 спасателей и 1306 единиц техники, 5 беспилотных летательных аппаратов, 85 плавательных средств. Также запланировано привлечение 2 плавающих транспортных средств от Тульского спасательного центра МЧС России для обеспечения, в случае необходимости, переправы людей.