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Тульские легкоатлеты стали лучшими на «Шиповке юных»
Фото Тульской областной федерации лёгкой атлетики.

Тульские легкоатлеты стали лучшими на «Шиповке юных»

На счету туляков 15 медалей.

В Казани прошли финальные Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Шиповка юных». За звания лучших боролись более 1200 школьников из 54 регионов страны в трёх возрастных категориях: 10−11, 12−13 и 14−15 лет.

По итогам соревнований туляк Яков Никулин в упорнейшей борьбе взял бронзу в беге на 60 м. Команда юношей тульской СШОР «Лёгкая атлетика» в составе Сергея Руденского, Романа Аллахвердяна, Константина Соловецкого и Якова Никулина с отличным результатом 45,87 с сумела завоевала серебряные медали в эстафете 4×100м.

Роман Ряховский из Советска, дважды метнув снаряд за 80 м, одержал безоговорочную победу — 82 м 98 см.

По количеству завоёванных медалей в трёх возрастных группах тульские легкоатлеты опередили все регионы России. На счету наших юных спортсменов 15 медалей — 5 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых.

- Мы надеемся, что в Туле уже в ближайшие годы появится новое современное легкоатлетическое сооружение, которое позволит выводить тульских талантливых мальчишек и девчонок на высокие рубежи во всех видах королевы спорта и в перспективе, готовить новых кандидатов в сборные команды страны, - рассказал президент Тульской областной федерации лёгкой атлетики Владимир Аллахвердян.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:25 +5
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Казань

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