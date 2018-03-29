В Тульскую область в 2017 году инвестировали 127 млрд рублей

Григорий Лаврухин начал общение с журналистами с основных показателей социально-экономического развития Тульской области по итогам 2017 года:

индекс промышленного производства за 2017 год составил по области 105,6%, в РФ — 101,0%;

темп ввода жилых домов в области за 2017 год — 111,9% к 2016 году, РФ — 97,9%;

уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2018 года в регионе составил 0,54%;

темп роста среднемесячной заработной платы за 2017 год составил 106,9%. Размер среднемесячной заработной платы — 31 301,8 рубля. Реальная заработная плата выросла на 3,4%;

индекс производства продукции сельского хозяйства за 2017 год в сравнении с 2016 годом вырос на 9,4% (в РФ — на 2,4%);

доходы консолидированного бюджета области за 2017 год сложились в объеме 82,9 млрд рублей — 103,8% к уровню 2016 года;

экспорт товаров из Тульской области по стоимости превышает объемы импорта в регион в 3,6 раза.

Заместитель председателя правительства – министр экономического развития региона сообщил, что с учетом стратегических планов развития региональной экономики в сфере инвестиционной деятельности стояла задача достигнуть в 2017 году объема инвестиций в основной капитал в размере около 118,7 млрд рублей. В итоге удалось добиться показателя в 127 млрд.

По словам Григория Лаврухина, результата удалось добиться за счет работы по совершенствованию региональной нормативной правовой базы, повышению качества деловой среды, развитию инфраструктуры, сопровождению инвесторов, продвижению продукции Тульской области на различных площадках.

Особую роль в создании благоприятного инвестиционного климата Григорий Лаврухин отвел внедрению 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Благодаря этой работе удалось оптимизировать и сократить сроки:

подключения к электрическим сетям — со 124 до 83 дней;

подключения к сетям газораспределения — с 350 до 330 дней;

получения разрешения на строительство и территориальное планирование — со 140 до 129 дней;

регистрации права собственности — с 7 до 5 дней;

постановки на кадастровый учет — с 68 до 50 дней.

Также повышена эффективность поддержки малого и среднего предпринимательства, контрольно-надзорной деятельности. Повысилось и качество контента инвестпортала Тульской области.

Корпорация развития региона на постоянной основе занимается индивидуальным сопровождением инвесторов по принципу «одного окна». В настоящее время ведутся переговоры о размещении производств в Тульской области с 20 компаниями; 57 проектов находятся в стадии реализации и сопровождения; еще 22 производства были запущены в 2017 году.

Продолжается привлечение резидентов в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Узловая». На данный момент в ней зарегистрировано уже 8 компаний-резидентов («АгроГриб», «Энгельсспецтрубмаш», «АрнестМеталлПак», «РГ-Техно Продакшн», «СтальПолимер», «УТМ», «ТЕНЗОГРАФ», «ИТЕКМА-СИНТЕЗ»). Реализация проектов в ОЭЗ принесет региону более 3000 рабочих мест, более 17 млрд рублей частных инвестиций и более 7 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Правительством РФ принято решение о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Ефремове, соответствующее постановление уже подписано. Создание ТОСЭР позволит предоставить резидентам широкий набор преференций. В частности, инвесторам будут предоставлены льготы по налогам на прибыль, имущество и земельному налогу. Кроме того, почти в 4 раза сокращаются взносы во внебюджетные фонды.

Министр также сообщил, что внешнеторговый оборот Тульской области за 2017 год составил 4,8 млрд долларов США и по сравнению с 2016 годом возрос на 31,2%. В прошлом году предприятия и организации, зарегистрированные в регионе, осуществляли торговлю со 138 странами мира. Область вошла в число «пилотных» субъектов по внедрению регионального экспортного стандарта.

По предварительной оценке, показатель «Отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП» в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 0,3% и составил 22%.

«По итогам 2017 года зафиксирован самый высокий темп роста инвестиций в Тульской области за период с 2011 года — 109,4%, что говорит о мультипликативном эффекте проводимых правительством региона реформ в сфере инвестиционной деятельности», — отметил Григорий Лаврухин.

В завершение заместитель председателя правительства обозначил основные задачи инвестиционной деятельности на 2018 год: