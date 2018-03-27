Представители торговых центров Тулы прокомментировали рейд Myslo

«Макси»

Татьяна Шепелина, начальник отдела общественных связей компании «Макси»:

– Мы понимаем всю меру ответственности при эксплуатации торгово-развлекательного центра. И понимаем, что люди хотят быть уверенными в безопасности нахождения в нем. ТРЦ «Макси» — современный комплекс, не приспособленный под ТРЦ, как «Зимняя вишня» в Кемерово, а построенный с учетом требований к безопасности объектов, в том числе требований противопожарной безопасности. ТРЦ «Макси» оснащен современными системами оповещения, дымоудаления и пожаротушения. Их работа регулярно, раз в квартал, проверяется. Кроме того, в ТРЦ есть диспетчерская служба, сотрудники которой постоянно следят за работой всех систем жизнеобеспечения ТРЦ. С сотрудниками регулярно проводится инструктаж. Естественно, в ТРЦ есть запасные выходы. В обычное время они закрываются на электронный замок. Все эти двери автоматически откроются в случае, если сработает система пожарной сигнализации. Есть и второй вариант — они откроются автоматически, если сотрудник нажмет на так называемую «красную кнопку».

«Гостиный двор»

Рафик Папян, владелец торгового центра «Гостиный двор»:

– То, что случилось в Кемерово — большая трагедия! Мои соболезнования всем родным и близким погибших. В нашем центре мы проводили, проводим и будем проводить учения с персоналом и арендаторами по противопожарной безопасности. Эта работа регулярная, и пусть меня ненавидят арендаторы, но я очень жестко требую соблюдения всех правил безопасности!

Здание торгового центра «Гостиный двор» монолитное, при строительстве использовались качественные негорючие материалы. У здания есть паспорт безопасности объекта. У нас смонтированы передовые системы оповещения и пожаротушения. И мы ежемесячно проверяем, как срабатывает система, какой напор воды выдает. По всему зданию расположены 800 огнетушителей, и каждые полгода мы их отдаем на дополнительную подзарядку.

В штате службы безопасности есть ответственный человек, который проверяет всех арендодателей — чтобы не было никаких удлинителей, утюгов и прочих электроприборов. Потому что пожары в основном случаются из-за короткого замыкания. Ответственный проверяет, чтобы не было никакого захламления, например картонными коробками. Это источники возможного возгорания. Торговый центр «Гостиный двор» — мой дом. Я не занимаюсь показухой. Не волнуйтесь — пока я жив-здоров, никаких происшествий тут не будет.

«Парадиз» и «РИО»

Елена Колтунова, управляющий ТК «Парадиз» и ТРЦ «РИО»:

– Для поддержания высокого уровня противопожарной защиты зданий проводятся плановые тренировки со всем персоналом и плановые эвакуации два раза в год. Последние учения в ТРЦ «РИО» и ТК «Парадиз» проходили в октябре 2017 года. Касательно закрытого эвакуационного выхода в ТК «Парадиз» — это была кратковременная вынужденная мера, в связи с ремонтно-отделочными работами, проводимыми на лестничном пролёте. На данный момент работы завершены, все двери эвакуационных проходов и выходов свободны от посторонних предметов и находятся в открытом состоянии. Система противопожарной защиты, оповещения при чрезвычайных ситуациях, управления эвакуацией находится полностью в исправном состоянии, и так же проходит все регламентные проверки.

Разработан и утвержден паспорт безопасности объектов. Планы эвакуации выполнены из специального световозвращающего материала в соответствии с действующими нормативами и находятся в доступных для посетителей местах.

«Сарафан» и «Демидовский»

Наталья Коваль, маркетолог ТУЦ «Сарафан» и ТК «Демидовский»:

– В связи с трагическими событиями, произошедшими в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово, управляющей компанией торговых центров «Сарафан» и «Демидовский» принято решение провести помимо плановых также и внеочередные проверки следующих систем:

Систем речевого оповещения и противопожарной сигнализации,

Систем пожаротушения и дымоудаления,

Обследование эвакуационных выходов,

Обследование состояния электропроводки объектов,

В ближайшие дни будут проведены внеплановые занятия с персоналом торговых центров на предмет действий при возможном возгорании объекта.

Наши торговые центры оборудованы современными системами противопожарной безопасности, регулярно проводятся все профилактические работы и проверки данных систем специализированными лицензированными организациями.

У нас есть опыт проведения эвакуации посетителей, при проведении которых нареканий от соответствующих органов не поступало. Последняя эвакуация проведена осенью 2017 года.

Мы делаем всё, чтобы нахождение посетителей в наших торговых центрах было комфортным и безопасным!