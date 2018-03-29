Как сработают в случае ЧП карусельные двери в тульском ТРЦ «Макси»

Соблюдение правил противопожарной безопасности в ТРЦ Тулы сегодня в центре внимания не только компетентных органов, но и каждого жителя нашего города. Многие обеспокоены состоянием эвакуационных дверей. Опасения наших портальцев связаны с карусельными дверьми в «Макси» — а не заклинит ли их в случае ЧП?

На этот вопрос Myslo ответила начальник отдела общественных связей компании «Макси» Татьяна Шепелина:

Татьяна Шепелина ТРЦ «Макси» — современный комплекс, при проектировании и строительстве которого был реализован комплекс мер безопасности. Читатели интересуются карусельными дверями, как они сработают в случае ЧП — поясню .

В ТРЦ двое карусельных дверей: одна двухлопастная и одна трехлопастная. Как правильно отмечают читатели, рядом с карусельными дверями должны быть обычные (эвакуационные) двери. Именно так и сделано — рядом с карусельными расположены обычные двери. А сейчас более подробно о конструкции дверей.

Двухлопастная карусельная дверь размещена на главном фасаде здания. В случае срабатывания пожарной сигнализации и, как следствие, отключения электроэнергии, система управления дверью перейдет на питание от аккумулятора. Тогда автоматически раздвинутся внутренние подвижные створки двери для дальнейшего ее использования в качестве аварийного выхода. В дополнение данная дверь оснащена аварийной кнопкой внутри, при нажатии на которую дверь поворачивается на 360 градусов, таким образом люди не останутся в дверном сегменте в закрытом положении. В случае ЧП люди смогут сами нажать на эту кнопку.

Секции трехлопастной двери (расположена на главном фасаде здания, ближе к мосту по ул. Пролетарская), в случае экстренной ситуации можно провернуть вручную для выхода.

Обе карусельные двери подключены к системам пожарной безопасности ТРЦ и в случае экстренной ситуации — при работе систем противопожарной безопасности автоматически перейдут на «ручной» режим.