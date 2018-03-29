Щекинская соцзащита стала ...немного Сербией
Все дело в флаге, установленном у входа в здание.
Об этом на форуме областного правительства отписался Borovkov. A: «Объясните, что с флагом на здании соц. защиты в Щекино?».
Вопрос опубликован вечером 28 марта, официального ответа и реакции властей пока нет. А тем временем другая форумчанка LudmilaIvanova приводит резонную справку,
«Согласно ст. 1 Федерального закона
Статья 10 этого же закона — "Использование Государственного флага Российской Федерации с нарушением настоящего Федерального конституционного закона, а также надругательство над Государственным флагом Российской Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».