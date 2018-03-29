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Щекинская соцзащита стала ...немного Сербией

Щекинская соцзащита стала ...немного Сербией

Все дело в флаге, установленном у входа в здание.

Об этом на форуме областного правительства отписался Borovkov. A: «Объясните, что с флагом на здании соц. защиты в Щекино?».

Вопрос опубликован вечером 28 марта, официального ответа и реакции властей пока нет. А тем временем другая форумчанка LudmilaIvanova приводит резонную справку,

«Согласно ст. 1 Федерального закона от 25.12.2000 №1-ФКЗ „О Государственном флаге Российской Федерации“ Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета.
Статья 10 этого же закона — "Использование Государственного флага Российской Федерации с нарушением настоящего Федерального конституционного закона, а также надругательство над Государственным флагом Российской Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».
 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:24 +14
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