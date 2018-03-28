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В Туле увековечат память Заслуженного строителя России Альберта Попова
Фото из архива MySlo

В Туле увековечат память Заслуженного строителя России Альберта Попова

Мемориальная доска будет установлена на доме, где он жил. Такое решение приняли депутаты Тульской городской Думы.

В Туле состоялось очередное заседание городской думы под председательством мэра Юрия Цкипури. Депутаты проголосовали за установку мемориальной доски Альберту Ивановичу Попову – Заслуженному строителю Российской Федерации, Почетному гражданину Тульской области Альберту Ивановичу Попову.

Альберт Попов прошел путь от строительного прораба до заместителя губернатора Тульской области, внес большой личный вклад в развитие строительной отрасли региона. Доска будет установлена на доме, где жил Попов – на пересечении улицы Лейтейзена и Красноармейского проспекта.

Справка Myslo

Альберт Попов — заслуженный строитель Российской Федерации, почетный строитель России, почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, кавалер орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», ордена Почета и ордена Преподобного Сергия Радонежского III степени Русской Православной Церкви. Почетный гражданин городов Донской, Кимовск, Белев и поселков Одоев, Чернь, Новогуровский Тульской области.

Родился Альберт Иванович 4 июня 1937 года в Узловой. По образованию инженер-строитель, окончил в 1960 году Тульский горный институт. Начинал карьеру в системе Главприокскстроя Минпромстроя СССР, прошёл путь от прораба до заместителя начальника Главприокскстроя и президента холдинговой компании АК «Тулоблстрой».

Занимая государственные должности заместителя председателя облисполкома по строительству (1983-1991), заместителя главы администрации Тульской области по строительству (1991-1992), заместителя губернатора Тульской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (1997-2004), Альберт Попов внес значительный вклад в развитие строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

Во время работы Альберта Попова заместителем губернатора Тульской области были построены детская областная больница в Туле, роддом в Алексине, ЦРБ в Белеве, Черни, Дубне, школа-интернат на 620 мест в Туле, школа на 192 учащихся в Чернском районе, более 1000 км газовых сетей, 170 котельных, более 1,5 млн квадратных метров жилья.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:25 +1
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