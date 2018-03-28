новости
новости
Регистрация
Жители Киреевского района жалуются на отсутствие очистных сооружений и запах химии
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Жители Киреевского района жалуются на отсутствие очистных сооружений и запах химии

С просьбой о помощи они обратились к министру природных ресурсов и экологии региона Юрию Панфилову.

Глава министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов провел личный прием граждан в режиме видеоконференцсвязи. Передвижной комплекс мобильной приемной работал у здания администрации города Липки в Киреевском районе. 

Житель поселка Большие Калмыки пожаловался на отсутствие очистных сооружений. Юрий Панфилов рассказал, что вопрос находится на контроле у министерства. Выездная комиссия провела проверку, по результатам которой администрации района рекомендовано принять меры к решению проблемы.

Также жители поселка пожаловались на неприятный химический запах, который возникает летом. После этого начинают желтеть листья растений, погибает урожай на участках. 

Если запах химии появится снова, Юрий Панфилов порекомендовал незамедлительно обратиться в министерство природных ресурсов и экологии – на место будет направлен специалист, который сделает забор воздуха для анализа. 

По словам министра, благодаря бдительности и неравнодушию жителей, количество незаконных выбросов в атмосферу в регионе за последнее время существенно снизилось. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:15 +1
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиПрием гражданработа с обращениями гражданвыбросы в атмосферу
Люди
Юрий Панфилов
Место
Тульская областьКиреевский районЛипки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские заключённые производят новые материалы для строительства жилых домов
Тульские заключённые производят новые материалы для строительства жилых домов
Проверка развлекательных центров в Туле: первые результаты
Проверка развлекательных центров в Туле: первые результаты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.