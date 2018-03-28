Жители Киреевского района жалуются на отсутствие очистных сооружений и запах химии

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

С просьбой о помощи они обратились к министру природных ресурсов и экологии региона Юрию Панфилову.

Глава министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов провел личный прием граждан в режиме видеоконференцсвязи. Передвижной комплекс мобильной приемной работал у здания администрации города Липки в Киреевском районе.

Житель поселка Большие Калмыки пожаловался на отсутствие очистных сооружений. Юрий Панфилов рассказал, что вопрос находится на контроле у министерства. Выездная комиссия провела проверку, по результатам которой администрации района рекомендовано принять меры к решению проблемы.

Также жители поселка пожаловались на неприятный химический запах, который возникает летом. После этого начинают желтеть листья растений, погибает урожай на участках.

Если запах химии появится снова, Юрий Панфилов порекомендовал незамедлительно обратиться в министерство природных ресурсов и экологии – на место будет направлен специалист, который сделает забор воздуха для анализа.

По словам министра, благодаря бдительности и неравнодушию жителей, количество незаконных выбросов в атмосферу в регионе за последнее время существенно снизилось.