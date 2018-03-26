Официально: В Тульской области проверят пожарную безопасность ТРЦ и других крупных объектов

– На данный момент есть информация о гибели 64-х человек при пожаре. Мы соболезнуем семьям погибших и разделяем их утрату, — сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Глава региона отметил, что в нашем регионе работает порядка ста торгово-развлекательных комплексов. В связи с распоряжением Генерального прокурора РФ Юрия Чайки проверить пожарную безопасность на этих объектах прокуратура в ближайшее время приступит к этой работе.

– Сейчас мы составляем списки, а затем совместно с МЧС незамедлительно приступим к проверкам.

Алексей Дюмин попросил включить в перечень проверок также крупные спортивные и культурные объекты.

Кроме этого министру экономического развития Григорию Лаврухину поручено провести разъяснительную работу по соблюдению пожарной безопасности владельцам торговых центров.

– Право собственности дает не только права, но и обязанности, — подчеркнул губернатор.