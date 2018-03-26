Официально: В Тульской области проверят пожарную безопасность ТРЦ и других крупных объектов
Безопасность торгово-развлекательных центров стала сегодня первой темой оперативного совещания регионального правительства.
– На данный момент есть информация о гибели 64-х человек при пожаре. Мы соболезнуем семьям погибших и разделяем их утрату, — сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Глава региона отметил, что в нашем регионе работает порядка ста торгово-развлекательных комплексов. В связи с распоряжением Генерального
– Сейчас мы составляем списки, а затем совместно с МЧС незамедлительно приступим к проверкам.
Алексей Дюмин попросил включить в перечень проверок также крупные спортивные и культурные объекты.
Кроме этого министру экономического развития Григорию Лаврухину поручено провести разъяснительную работу по соблюдению пожарной безопасности владельцам торговых центров.
– Право собственности дает не только права, но и обязанности, — подчеркнул губернатор.