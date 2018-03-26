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В Туле создают новые отряды ДНД и ставят камеры наблюдения «Безопасный город»

В Туле создают новые отряды ДНД и ставят камеры наблюдения «Безопасный город»

В Управлении МВД России по городу Туле разрабатывается и внедряется новый формат взаимодействия с гражданами.

Руководитель городского УМВД Василий Худык на постоянной основе проводит встречи с туляками, главами администраций округов и главой муниципального образования. Совместное обсуждение вопросов профилактики правонарушений и организации эффективной работы по охране общественного порядка дает положительные результаты.

Так, на базе тульского завода РТИ создан отряд Добровольной народной дружины.

Важнейшим аспектом стало принятие решения об установке двух камер видеонаблюдения высокого разрешения на транспортных магистралях, расположенных в непосредственной близости от производственных объектов.

Получена поддержка инициативы выделения помещений в многоквартирных домах в строящихся кварталах для размещения опорных пунктов полиции, а также установка видеокамер в подъездах, лифтах и дворах, с подключением к системе «Безопасный город».

Это позволит обеспечить контроль за прилегающей территорией и повысить раскрываемость преступлений, совершаемых в отношении жильцов.

Кроме того, в ходе встреч стражи порядка рассказывают гражданам о состоянии оперативной обстановки, наиболее резонансных преступлениях, распространенных способах совершения мошенничеств, о профилактике дорожно-транспортных происшествий, уличной и подростковой преступности; разъясняют порядок обращения в органы внутренних дел.

Налаженный контакт с населением и активная позиция граждан позволили задержать 12 лиц, подозреваемых в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков путём оставления «закладок». Выявляются с помощью жителей города и случаи «пьяного» вождения.

За оказанное содействие полиции неравнодушные горожане награждены Почетными грамотами УМВД России по городу Туле.

Как отмечают в УМВД, подобная форма взаимодействия позволяет не только обеспечить шаговую доступность и открытость полиции для каждого гражданина, но и способствует своевременному реагированию полицейских для пресечения преступлений и административных правонарушений, обеспечения общественного порядка и общественной безопасности жителей Тулы и области.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:01 0
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