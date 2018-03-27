В Туле пройдет акция памяти «Кемерово, мы с тобой»

27 марта в 20.00 на площади возле Успенского кафедрального собора Тулы пройдет акция памяти «Кемерово, мы с тобой».

Каждый, кто хочет почтить память погибших, поддержать жителей Кемерово, выразить свои соболезнования, может прийти на главную площадь города к импровизированному мемориалу «Кемерово, мы с тобой», организованному рядом с собором.