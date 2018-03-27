В Туле пройдет акция памяти «Кемерово, мы с тобой»
27 марта в 20.00 на площади возле Успенского кафедрального собора Тулы пройдет акция памяти «Кемерово, мы с тобой».
Каждый, кто хочет почтить память погибших, поддержать жителей Кемерово, выразить свои соболезнования, может прийти на главную площадь города к импровизированному мемориалу «Кемерово, мы с тобой», организованному рядом с собором.
сегодня, в 17:27, 17 303 1
сегодня, в 16:21, 55 2266 2
сегодня, в 14:18, 47 1945 -1
сегодня, в 13:50, 4 1494 1
Другие статьи по темам
Событие
Место