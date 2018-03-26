новости
новости
Регистрация
Тульские поисковики опубликовали 10 правил спасения в ТЦ

Тульские поисковики опубликовали 10 правил спасения в ТЦ

Эти правила просты и понятны. Этого давно никто не делал. Прочитайте, и – чтобы не пригодилось.

Тульские волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» опубликовали очень полезный пост. Предлагаем его вашему вниманию.

Посещая ТРЦ, помни простые правила:

  1. Изучи план эвакуации. Он должен быть! На нем должно быть показано, где ты находишься и куда бежать. Если его нет или он нечитаемый — значит, собственник объекта забил на правила безопасности. Уходи, не рискуй! На твоей безопасности сэкономили. Обращай внимание, есть ли пожарные краны, огнетушители, горят ли световые указатели «Выход».
  2. Видишь грубое нарушение — жалуйся в МЧС письмом или через сайт, прикладывай подробный текст и фото заваленных и закрытых пожарных выходов, поврежденных огнетушителей и пожарной автоматики, аварийной проводки, отсутствующих табличек и планов эвакуации, разукомплектованных пожарных кранов. Цена жадности владельцев — жизнь людей!
  3. Находясь в ТЦ, запомни свой маршрут, ориентиры. Обрати внимание на расположение входов и выходов, как основных, так и аварийных. Представь в уме, как ты будешь эвакуироваться, если что.
  4. Детей не отпускай и не оставляй! Ребенок должен быть в поле видимости.
  5. Прозвучала пожарная тревога, чувствуется запах гари, виден огонь — всё, на выход! Уноси ноги, ждать не надо. По дороге активируй кнопки пожарной тревоги и запуска пожарных насосов. Звони 101 или 112. Если аварийный выход закрыт — бей стекла дверей, выламывай замки. Их там быть не должно!
     
  6. Не бойся огня, бойся дыма! Угарный газ убивает, порой достаточно 2-3 вдоха. Сделай влажную салфетку (подойдет футболка, рубашка, шарф, да любой предмет одежды), дыши через нее. На полу меньше дыма, если надо — передвигайся ползком.
     
  7. Забудь про лифт! При пожаре он должен блокироваться. Не прячься в помещениях или на верхних этажах. Только улица!
     
  8. Сохраняй спокойствие, эмоции будут позже. Паника губит! Находясь в толпе — согни руки в локтях, прижми к бокам, сожми кулаки. Постарайся не упасть — могут затоптать. Толпа неуправляема.
     
  9. Если отрезан огнем и дымом — выходи на незадымляемую лестницу или в помещение, где меньше дыма и есть окно без решетки. Закрой дверь, уплотни, чтобы не шел дым. Кричи, маши ярким предметом, проси о помощи. Выше 2-го этажа — не прыгай! Звони 112, говори, где точно находишься, на какую улицу и с какой стороны выходят окна.
     
  10. Оказавшись на улице, убедись, что пожарные едут, помогай пострадавшим. Помни: сверху может насыпаться всё что угодно — от битых стекол до обломков строительных конструкций. Есть угроза — отойди на безопасное расстояние.

Между тем сотрудники МЧС России и следователи обследовали четыре этажа торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар.

Напомним также, что Генпрокуратура РФ поручила прокурорам всех уровней совместно с МЧС проверить все ТЦ страны. Проверки ждут и тульские торгово-развлекательные заведения.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:52 +2
Другие статьи по темам
Событие
пожар в Кемеровопожар в ТЦ10 правилкак вести себя в ТЦ
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Официально: В Тульской области проверят пожарную безопасность ТРЦ и других крупных объектов
Официально: В Тульской области проверят пожарную безопасность ТРЦ и других крупных объектов
Первый общегородской субботник в этом году пройдет в Туле 21 апреля
Первый общегородской субботник в этом году пройдет в Туле 21 апреля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.