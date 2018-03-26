Тульские поисковики опубликовали 10 правил спасения в ТЦ

Эти правила просты и понятны. Этого давно никто не делал. Прочитайте, и – чтобы не пригодилось.

Тульские волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» опубликовали очень полезный пост. Предлагаем его вашему вниманию.

Посещая ТРЦ, помни простые правила:

Изучи план эвакуации. Он должен быть! На нем должно быть показано, где ты находишься и куда бежать. Если его нет или он нечитаемый — значит, собственник объекта забил на правила безопасности. Уходи , не рискуй! На твоей безопасности сэкономили. Обращай внимание, есть ли пожарные краны, огнетушители, горят ли световые указатели «Выход». Видишь грубое нарушение — жалуйся в МЧС письмом или через сайт, прикладывай подробный текст и фото заваленных и закрытых пожарных выходов, поврежденных огнетушителей и пожарной автоматики, аварийной проводки, отсутствующих табличек и планов эвакуации, разукомплектованных пожарных кранов. Цена жадности владельцев — жизнь людей! Находясь в ТЦ, запомни свой маршрут, ориентиры. Обрати внимание на расположение входов и выходов, как основных, так и аварийных. Представь в уме, как ты будешь эвакуироваться, если что. Детей не отпускай и не оставляй! Ребенок должен быть в поле видимости. Прозвучала пожарная тревога, чувствуется запах гари, виден огонь — всё, на выход! Уноси ноги, ждать не надо. По дороге активируй кнопки пожарной тревоги и запуска пожарных насосов. Звони 101 или 112. Если аварийный выход закрыт — бей стекла дверей, выламывай замки. Их там быть не должно!

Не бойся огня, бойся дыма! Угарный газ убивает, порой достаточно 2-3 вдоха. Сделай влажную салфетку ( подойдет футболка, рубашка, шарф, да любой предмет одежды), дыши через нее. На полу меньше дыма, если надо — передвигайся ползком.

Забудь про лифт! При пожаре он должен блокироваться. Не прячься в помещениях или на верхних этажах. Только улица!

Сохраняй спокойствие, эмоции будут позже. Паника губит! Находясь в толпе — согни руки в локтях, прижми к бокам, сожми кулаки. Постарайся не упасть — могут затоптать. Толпа неуправляема.

Если отрезан огнем и дымом — выходи на незадымляемую лестницу или в помещение, где меньше дыма и есть окно без решетки. Закрой дверь, уплотни, чтобы не шел дым. Кричи, маши ярким предметом, проси о помощи. Выше 2-го этажа — не прыгай! Звони 112, говори, где точно находишься, на какую улицу и с какой стороны выходят окна.

Оказавшись на улице, убедись, что пожарные едут, помогай пострадавшим. Помни: сверху может насыпаться всё что угодно — от битых стекол до обломков строительных конструкций. Есть угроза — отойди на безопасное расстояние.

Между тем сотрудники МЧС России и следователи обследовали четыре этажа торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар.

Напомним также, что Генпрокуратура РФ поручила прокурорам всех уровней совместно с МЧС проверить все ТЦ страны. Проверки ждут и тульские торгово-развлекательные заведения.