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Массовая проверка торговых центров в Тульской области начнется 28 марта
Фото Дмитрия Дзюбина.

Массовая проверка торговых центров в Тульской области начнется 28 марта

Список объектов региональное управление МЧС составило совместно с прокуратурой.

Сегодня в правительстве Тульской области прошло экстренное совещание с участием регионального руководства прокуратуры и МЧС.

После трагедии в Кемерово было принято решение проверить все торгово-развлекательные центры в России. По словам начальника ГУ МЧС России по Тульской области Владимира Кий, реестр объектов подготовлен, проверки совместно с прокуратурой начнутся уже завтра, 28 марта.

Глава региона Алексей Дюмин попросил прокурора Тульской области Александра Козлова принять все меры реагирования согласно тяжести обнаруженных нарушений, вплоть до приостановления деятельности учреждений. Алексей Дюмин подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций.

- Речь идет о безопасности наших граждан. И вне зависимости от фамилий собственников должны быть проверены все объекты массового пребывания и приняты соответствующие меры, — сказал губернатор.

Алексей Дюмин также поручил заместителю председателя правительства области Марине Левиной, министру здравоохранения Андрею Третьякову, а также министру труда и социальной защиты Андрею Филиппову совместно с компетентными органами дополнительно проверить безопасность на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей. В этот список войдут дома-интернаты для детей, престарелых и инвалидов.

Сюжет: Трагедия в Кемерово
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